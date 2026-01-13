Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱红 - 美团急弹 留意「20815」 | 窝轮热炒特区

朱红
4小時前
　　国务院反垄断反不正当竞争委员会办公室启动外卖平台服务行业市场竞争状况调查、评估，美团（3690）表示全力做好配合工作，并与行业共同落实市场主体责任，促进外卖平台服务行业创新和健康发展。美团股价显著反弹，曾一度升逾8%高见106.4元。如看好美团，可留意美团认购证「20815」，行使价123.79元，实际杠杆6倍，今年6月到期。如看淡美团，可留意美团认沽证「19959」，行使价86.88元，实际杠杆4倍，今年9月到期。

　　券商研究报告预期阿里巴巴（9988）第三财季业绩将面临短期盈利压力，但认为由AI驱动云业务加速增长将支持未来估值重评，对其未来6至12个月交易持建设性看法。阿里股价连日反弹，曾升逾5%曾高见154.6元。如看好阿里可留意认购证「23760」，行使价159.98元，实际杠杆5倍，今年6月到期。如看淡阿里可留意认沽证「20584」，行使价129.9元，实际杠杆5倍，今年6月到期。

　　券商报告指，对2026年基础材料板块偏好顺序为铜及金，然后依次为铝、锂、煤、钢铁，而紫金矿业（2899）仍是该行今年首选标的。紫金股价昨日一度高见39.68元，再创新高，其后在39元水平整固。如看好紫金可留意认购证「21590」，行使价48.6元，实际杠杆7倍，今年4月到期；或可留意认购证「15329」，行使价41.88元，实际杠杆6倍，今年4月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/界内证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/界内证/牛熊证之流通量提供者，亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/界内证/牛熊证提供买卖报价者。

朱红

