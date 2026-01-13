闻风至 - 科技股现强势 美团水位足 | 鲜股落镬

港股续现上升势头，美团（3690）走势远落后于其他科指龙头股表现，值博率高企。2025年恒指累升近28%，科指亦升近24%，创2017年以来最佳年度表现，美团却自52周高位189.6元急挫，现价仍累跌近85元，博反弹空间巨大。



美团CEO王兴早前表示，半年来的市场结果证明，外卖价格战没有为行业创造价值，不可持续，并重申美团坚决反对低质低价的内卷式竞争，将专注于骑手权益保障及中小商户帮扶，促进行业长期健康发展。核心本地商业CEO王莆中早在2025年中便指出，美团不想卷入价格战，是被动应对。



进入2026年1月，国家市场监督管理总局正调查外卖平台竞争状况，相信可视外卖平台价格战将暂时降温。



据报，为加强整顿外卖平台市场内卷乱象，国务院反垄断反不正当竞争委员会办公室宣布，对外卖平台服务行业市场竞争状况，展开调查评估。官员解释，外卖平台服务行业是国家平台经济的重要组成部分，惟近期业界「拚补贴、拚价格、控流量」等问题突出，挤压实体经济，加剧行业「内卷式」竞争，社会各方面有强烈意见，因此当局有必要采取行动，推动外卖平台依法合规经营、公平有序竞争，形成良性竞争的市场秩序。



接下来则要观望美团的盈利能力可否回升，但理论上回复到较合理水平是可以预期的。



港股2026年开局走势良好，受惠人民币升值、AI及硬科技热潮、壁仞科技等新股爆发效应及全球资金重新配置中国资产等利好因素，今年科指表现有望跑赢恒指。预料美团负面消息逐渐消化，外卖价格战在国家市场监督管理总局调查及「反内卷」政策推动下有望降温，以及2026年核心业务盈利回正、海外KeeTa扩张及即时零售贡献新增长，美团强势反弹可期。



闻风至