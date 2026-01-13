张日强 - 大盘连环加推力吸各路客源 | 楼声随笔

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张日强
4小時前
楼市气氛急速好转，上周西沙大盘推售随即报捷，数小时内便沽出213伙的佳绩，由于大手客有优先权率先拣楼，以致逾百伙已被认购，余下只有数十伙供散客选购，在僧多粥少情况下，大批向隅客根本未有机会进场，发展商亦迅速加推应市，惟仍是采取限量加推策略；由于每次加推都有不同程度的加价幅度，加上市场仍有大批用家及投资者追捧，预期可测试出市场的承接力。

　　整体楼市渐见好转，发展商推盘步伐亦见加快，上周开售的西沙大盘率先报捷，由于开价吸引，加上市场已饿盘一段时间，随即引领了大批用家及投资者出动。此外，市场大手西饼客再度重临，他们的出现肯定可为楼盘作出推波助澜的效应，尤其大手西饼客最多可购8伙并有优先权拣楼，所以于短时间内大手客已购入逾百伙，只有少数单位可让其他用家或投资者选购，明显是未能满足市场需求，发展商其后再限量加推逾200伙，惟市场仍有大批向隅客，料发展商会沿用去年5月的推售策略，并采取限量形式分阶段推出，以便可测试出市场的承接力，在定价上更加准确。

　　事实上，西沙大盘上周推售便开出红盘，并引领大批用家及投资者进场承接，料发展商继续采取去年开售时的推盘手法，不断测试市场承接力，相信每次推售都可获市场全数吸纳，并有机会掀动其他发展商的推盘动力，预期农历新年前仍有新盘推出应市。

