大行晨报 - 司法部刑事调查鲍威尔 美元回挫｜大行晨报

美元周一显著回落，终断了上周的四日连升，金价则飙升至历史新高，因环球金融市场正处于动荡不安。一方面，地缘政治风险持续升温；美国总统特朗普表示，伊朗方面要求展开谈判，美方正在安排同伊朗代表的会谈，但美国政府可能需要在会议召开前对伊朗采取行动。此前，周一最为冲击市场的无疑是，美国司法部正对美联储主席鲍威尔展开调查，焦点围绕美联储总部耗资约25亿美元的历史建筑翻修项目，但鲍威尔明确指出，问题核心并不在于工程本身或预算细节，而是外界试图通过法律手段干预央行基于经济证据制订利率政策的能力。市场亦对此解读为对美联储货币货币政策独立性的威胁，这或会撼动投资者对美国制度稳定性的核心信念。本周接下来的市场焦点将在周二公布的12月美国消费者物价指数（CPI）。



英镑兑美元走势，技术图表所见，汇价自去年11月以来处于上升通道内走高，至目前底部在1.3450，附近亦见25天平均线在1.3440水平，预计只要未有下破此两区，英镑仍可维持上行趋向；至于通道顶部处于1.3660，可作为短期上试目标。其后较大阻位将参考去年9月17日高位1.3726以至1.38水准，中线将关注1.40关口。下方较大支撑则会看至1.33以至1.32水准。



美元兑加元走势，技术图表所见，RSI及随机指数开始呈现回升，MACD指标亦正趋向上破讯号线，而汇价近日似乎亦在1.36区间获见支撑，预计若后市可重返1.3730水准之上，将可更为巩固其反弹行情。延伸阻力看至1.3920及1.40关口，下一级料为1.4140及1.42水准。至于支撑回看1.38及1.3640，关键看至1.3550水准附近，在去年6月至7月，汇价三度于此水准附近获见支撑；较大支持料为1.35关口。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

大行晨报