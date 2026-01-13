大行晨报 - 加元短线谨慎买入｜大行晨报

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

4小時前
产经 专栏
　　美国第3季生产率增速创2年最高，单位劳动力成本自2019年以来首次连续2季下滑。另外，美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查（JOLTS）数据显示，去年11月美国职位空缺数量从10月的767万个，跌至714.6万个，低于市场预期，反映美国劳动力市场表现呆滞。

　　美国突袭委内瑞拉后，美国总统特朗普称委内瑞拉将向美国移交3000万至5000万桶原油，并将按市价出售，美国能源部长称，美方计划无限期控制委内瑞拉未来的石油销售。据外媒报道，特朗普团队正在策划未来将主导委内瑞拉石油工业，并且认为美方行动有助降低油价，市场担心环球市场原油供应上升，从而令油价持续受压。油价前景续淡，消息亦不利加元走势。

油价前景续淡不利走势

　　受美国接管委内瑞拉原油事件影响，与油价息息相关的加元逐渐逼近1.4水平。加拿大央行去年12月议息会议时，宣布将利率维持在2.25厘不变，结果符合市场预期。央行议息声明表示，现时利率大致处于合理水平，但不确定性仍然偏高，加拿大央行官员仍不确定利率路径走向，下次利率政策会议将会减息还是加息将根据届时数据决定。

　　加元近期走势偏软，美元兑加元曾于去年12月26日低见1.3643水平，但之后迎来一轮强势反弹，于上周五盘中飙至1.392水平，一度升穿50天线，执笔之时暂时回升至1.387水平。尽管加拿大总理卡尼将于本周对中国进行国事访问，预料双方会探讨双边贸易等议题。但我们认为受油价影响，短线买入加元资产仍需谨慎，美元兑加元短线不排除重返1.4水平之上。

光大证券国际产品开发及零售研究部
大行晨报 - 司法部刑事调查鲍威尔 美元回挫｜大行晨报
　　美元周一显著回落，终断了上周的四日连升，金价则飙升至历史新高，因环球金融市场正处于动荡不安。一方面，地缘政治风险持续升温；美国总统特朗普表示，伊朗方面要求展开谈判，美方正在安排同伊朗代表的会谈，但美国政府可能需要在会议召开前对伊朗采取行动。此前，周一最为冲击市场的无疑是，美国司法部正对美联储主席鲍威尔展开调查，焦点围绕美联储总部耗资约25亿美元的历史建筑翻修项目，但鲍威尔明确指出，问题核心并不
4小時前
大行晨报