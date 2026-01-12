朱红 - 阿里止跌反弹 留意「23760」 | 窝轮热炒特区

阿里巴巴（9988）获券商唱好，研报对阿里未来6至12个月交易前景持乐观看法，预期股价将克服短期获利压力，并在「云业务+生成式AI」变现拐点更明朗后获重新评级。阿里股价上周五止跌反弹，一度重越10天及20天线高见149.5元。如看好阿里可留意认购证「23760」，行使价159.98元，实际杠杆5倍，今年6月到期；如看淡阿里可留意认沽证「20584」，行使价129.9元，实际杠杆5倍，今年6月到期。



小米集团（1810）董事长雷军表示，2026年小米技术创新可望迎来全新突破，有望在一款终端产品上使用自研晶片、自研OS、自研AI大模型，同时机械人事业也会有新进展。小米股价持续偏软，跌至37.8元低位附近徘徊。如看好小米可留意认购证「23341」，行使价55.77元，实际杠杆7倍，今年7月到期。如看淡小米可留意认沽证「22168」，行使价32.18元，实际杠杆5倍，今年6月到期。



重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。



中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红