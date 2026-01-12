轮商精选 - 美汇回稳 吼美日「10058」购 | 窝轮热炒特区

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　美汇指数上周四曾升至近一个月高位，市场关注周五公布的美国非农就业数据。近期美元走势或受多项因素交织影响，包括联储局政策取态、经济数据表现，以及全球资金流向等。与此同时，联储局官员对未来政策方向看法分歧。部分官员认为现时利率已接近中性水平，未来政策将取决于通胀及就业数据的最新表现；亦有官员认为当前政策具有限制性。整体而言，市场对联储局未来减息步伐及幅度仍存不同预期，后续经济数据及官员言论将成为美元走势的重要参考。

　　如看好美元后市及预计日圆将走弱可留意美日认购证「10058」，行使价165，实际杠杆约25.2倍，今年4月到期。如预计美元将下行及日圆升值，可留意美日认沽证「10085」，行使价145，实际杠杆约17.2倍，今年6月到期。

摩根大通亚洲上市衍生产品销售部

本资料仅供香港居民或合资格投资者作为资讯参考。本资料所述之结构性产品并无抵押品。如发行人及担保人无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。本页面提供有关结构性产品的资讯由摩根大通证券（亚太）有限公司（「摩根大通」）编制，仅供参考用途，并不构成任何要约、建议、提呈出售或招揽购买任何上述产品，亦并不构成摩根大通或其联属公司进行任何交易之承诺。

