伍一山 - 恒指高位横行格局未变 | 有钱图

伍一山
6小時前
大市上周五回升，恒指高开123点至26272点后，最高曾见26299点，升150点，收市报26231点，升82点，全日成交额减至2451亿元。

　　以周线图分析，恒指上周低位25960，高位26858，一周累计下跌106点，阴阳烛为陀螺，好淡争持。周线图技术指标偏稳，MACD熊牛，熊差持续收窄；慢随机指数维持买入讯号；9周RSI回落至55.61，仍守中轴之上。保历加通道横行，中线横行格局未改变。

　　恒指去年9月开始于高位横行整固，区间顶部为27381，底部为25086。11月中开始恒指于区间中轴之下运行，前周以大阳烛升破中轴（26263），上周虽回吐，但守住前周突破的10周线（26003）和20周线（26016），暂可视为短线调整。港股目前仍处于横行市，恒指短期仍有望上试横行区顶部约27500，若能以大阳烛升破，后市上望3万点大关。反之若跌破横行区底部25000，后市或需下试22600水平。

　　国企指数上周五回升9点报9048，一周以阴烛累跌120点，周线技术指标偏稳，MACD牛熊，熊差收窄；慢随机指数维持买货讯号，9周RSI重返中轴之下报48.64。国指反弹受制于20周线（9186），10周线（9102）得而复失，短期或需下试前低位8707。

阿里健康升破下降通道

　　阿里健康（241）升4.72%收报5.77元，公司日前宣布与北京梅尔森医药达成战略合作，双方将在儿童专科创新药领域展开深度合作，推动全球首款获批用于治疗增殖期浅表性婴儿血管瘤的外用创新药贝美净。走势上，股价去年9月急升至7.5元大超买，阴阳烛以「穿头破脚」见顶，数月来形成下降通道，上周五以大阳烛升破通道顶，MACD熊牛，牛差扩大利好，现价买入，目标价7元，跌破5.5元止蚀。

伍一山

