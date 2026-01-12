闻风至 - AI未玩完美图值博 | 鲜股落镬

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至
6小時前
产经 专栏
笔者继续思考今年应该要重点观察的股份名单，AI板块当然是今年的重中之重，但这板块的分类甚广，要如何精选有潜力跑出的股份实不容易，而说到「AI应用」的话，美图公司（1357）应是不可遗漏的一员。

　　本栏去年初已指出美图的强劲潜力，去年4月29日的文章已提到，美图是AI热潮中盈利能见度最好的一员。因公司的盈利增长势头已经出现，2022年扭亏赚9414万元（人民币，下同）、2023年大赚3.78亿元、2024年再下一城赚8.05亿元；在2025年上半年已录得纯利3.97亿元，按年升3成，纯利增长势头锐不可当。

　　其后在5月份，集团与阿里巴巴（9988）达成战略合作，并获得后者2.5亿美元的可转债投资。消息更引发美图进入新升浪，股价从4元（港元，下同）水平，一路升至12.56元才见顶回落，现价回吐近36%，近日在7元水平成功打底，开始组织反弹势头。

　　最新消息方面，美图在12月31日宣布已完成向阿里巴巴发行2.5亿美元可转债，大行开始发表报告唱好该股。大摩报告指，若阿里完全行使其可换股债，将持有美图6.82%的股份，成为其第三大股东。该行认为此次进展为正面消息，预期美图与阿里巴巴的合作将进一步深化，尤其在电子商务设计领域可产生强大的协同效应。

　　在中资科企当中，阿里是发展AI最积极的公司，其在2024年9月宣布开源其AI大模型，近年更将AI技术融入高德地图等应用场景，实行以「AI+补贴」的双重策略试图挑战美团（3690）在生活消费市场的主导地位。

　　综合盈利动能、AI技术落地速度及战略股东加持三大因素，美图已从单纯工具型公司，跃升为具备清晰商业模式与高增长能见度的AI应用股代表。阿里在模型开源与场景落地上的积极部署，更为美图带来技术与生态双重推力，其今年表现料能再下一城，值得期待。

