邓力文 - 展望2026加密货币主题（二） | Exchange²

邓力文
6小時前
产经 专栏
从创投VC与资金布局，了解一下拥有最强资源及视角的资金如何部署下个赛道？从PANews统计的839宗区块链一级市场投资事件中，总规模高达237亿美元，按年增加逾1倍，更出现数笔高达数十亿美元的超大额交易。

　　首先见到中心化交易所CeFi，稳定币支付成吸金核心。占据47%融资比重的中心化金融无疑是最大赢家。不计算币安的单笔获得20亿美元在内，其他交易所例如Coinbase收购Deribit花费29亿美元、Citadel对Kraken投资高达2亿美元，这些数据说明传统巨头对「合规交易场景」与「稳定币基础设施」仍极具信心。从布局方向来看，「支付+法币出入金」是VC集中部署的焦点。

稳定币支付成吸金核心

　　预测市场崛起，Kalshi、Polymarket引爆叙事高潮虽归为其他类别，但预测市场在2025年实则是话题核心。Kalshi短短数月完成3轮融资，总额近15亿美元，Polymarket更获ICE注资20亿美元，成为美国机构押注资讯市场化的代表性案例。预测市场有望进一步制度化，进而扩大资金规模。

　　2025年虽然基础设施相关项目资金占比由前年的39%降至21%，但千万美元级别以上交易占比高达41%，显示资本更集中、项目更成熟。其中Tempo（区块链支付基础设施）与Ripple（跨境清算）皆获得5亿美元巨资，凸显「链上结算」、「稳定币支付」仍具高度期待。至于过往一直强劲的吸金项目DeFi维持底盘，整体占比降至7%，仅有Lava（BTC借贷平台）筹资2亿美元、Paxos收购Fordefi，少部分投资人仍愿意投入具产品力和清晰营收模式的DeFi协议。

　　最后想讲地缘政治问题，当制裁、清算、冻结资产变成政治工具时，具有抗审查能力的隐私币自然受到新兴市场、政治风险区域资金的青睐。Zcash、Monero等老牌项目在过去一年相继推出轻量钱包、简化交易验证等功能，大幅降低使用门槛。使用者不再需要当「黑客」才能使用隐私币，连阿婆都能匿名发红包，而ZEC在近年底爆发近10倍回报。

邓力文

