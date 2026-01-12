Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张日强 - 大盘热卖掀起新一轮推动力 | 楼声随笔

张日强
6小時前
产经 专栏
楼市气氛渐趋好转，发展商推盘步伐逐步加快，市场上暂时只有西沙大盘应市，由于开价吸引，连日来引领到用家及投资者大举入票，当中大手投资客更相当积极，该盘于上周推售随即开出红盘，首批单位迅即售罄，同样「复制」去年5月开售时的成绩。受到有关新盘销情理想所带动，一众发展商已密密步出为旗下新盘软销及推广，并等待时机部署短期内出击，预期西沙新盘报捷将可掀起新一轮推盘动力。
农历新年前夕新盘乘势攻

　　今年第一盘率先报捷开红盘，西沙大盘先拔头筹，上周挟4.2万票打响声势开售，首日推售213伙便告售罄，用家及大手投资者争相承接，跟去年5月开售时不遑多让，惟去年开售时仍未出现连环减息的讯号，今次开售除了受惠房策措施外，还有银行连环减息等利好因素，令到市场用家及投资者大举入市，今次开售报捷，大手投资客更是举足轻重，在他们的推波助澜下，相信该盘于未来1至2周内，只要加价幅度轻微，预期往后推售时仍会取得理想销情。

　　正式踏入2026年，市场上只有西沙大盘推售中，由于上周取得理想的入票数字及销情理想，各大发展商已部署今年的推盘计划，部分新盘已于市场上率先软销及推广，相信是部署农历新年前推出，尤其每年3月都会出现楼市小阳春，以致农历新年前夕将陆续有其他新盘推出应市，加上西沙大盘销情理想，将可引领其他新盘的推动力。

　　事实上，受到去年初政府推出的新房策措施后，百元印花税门槛由楼价300万上调至400万或以下物业，当时令到细价楼的成交量已急速弹升，用家及投资者亦看好有更大机会减息，故未有等及减息前已蜂拥入市，其后到9月及10月期间，本港银行2度跟随美国联储局减息步伐，导致市场新盘及二手楼的成交量级级弹升，促使去年全年楼宇买卖突破8万宗水平，创过去4年新高数字，预期发展商将会延续旺势，尤其趁西沙大盘热销之际，农历新年前乘势推盘应市，以便捕捉年初楼市的旺势。

张日强

