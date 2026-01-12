大行晨报 - 美元维持反弹态势 ｜大行晨报

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

6小時前
　　美元上周继续走高，因最新公布的美国就业数据虽新增岗位不及预期，但失业率有所下降，巩固了市场对美国联储局本月将维持利率不变的预期。数据显示，美国12月失业率从11月的4.5%降至4.4%，但非农就业人口仅增加5万人，低于市场预期的6万人。这为美联储在1月底的会议上维持当前利率水准提供了空间。

　　根据CME

FedWatch工具，市场目前认为美联储本月按兵不动的概率高达95%。此次就业报告是数月来首份未受政府停摆等因素干扰的数据，为判断宏观经济中的就业趋势提供了更清晰的依据。本周还将迎来密集的经济发布日程，其中最受关注的是周二公布的美国12月消费者价格指数（CPI），周三还将公布美国11月零售销售和生产者价格指数（PPI）。

圆汇再探158关口

　　美元兑日圆上周五曾触及一年高位158水准之上，尾盘稍微回退到157.88。据报日本首相高市早苗正考虑在2月上旬提前举行众议院选举，这消息加剧市场对政策连续性的担忧。与此同时，最新数据显示日本11月家庭支出同比意外增长，表明在12月日本央行将政策利率上调至30年来最高水准之前，国内消费已出现加速迹象。家庭支出的强劲表现意味日本央行在技术上，已具备在4月再次加息的条件；然而，高市早苗可能不愿让加息频率过快，因其希望通过稳健的政策节奏巩固自民党内权力。

　　美元兑日圆在去年11月及12月均在158遇阻，刚在上周五再次冲击158关口，而在过去两个多月的走势已呈现一组双底形态，故可预料若美元兑日圆本周可站稳于158上方，或可将迎来又一波上升走势。其后上试阻力料为158.90及160关口，延伸可看至160.60以至162水准。较近支持料为156.80及25天平均线156.30，下一级关注155水准。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
大行晨报