刘伟利 - 从Tempo纸巾看优势 | 巨B讲投资

在德国超市拿起一包当地生产的得宝纸巾，指尖传来的柔软触感竟有些陌生。这款自1960年代就伴随香港人成长的纸巾，回到它的原乡，质地却最为轻柔。后来比较，内地版本最为坚韧，而香港买到的，恰好在两者之间，既柔软又有韧性，用惯了，便觉得那是最妥帖的平衡。



这小小的差异，映照出一个品牌跨越半世纪的全球漂流记。它从德国出发，第一站亚洲就落脚香港，后来进军庞大的中国市场，却因定位过高而黯然退场。它被美国宝洁收购，又转售给瑞典集团，最终其大中华区的命运交到了中资企业维达国际手中。每一次易主与进退，都是一次对新市场的「站边」与调整，试图在本地化与全球标准间找到那个微妙的平衡点。



这不禁让人想到当下的世局与投资。过去，像香港纸巾那般「中庸」的特质，不极端，兼容并蓄，往往能在复杂的环境中稳健生存，左右逢源。然而，当世界的对话愈发趋向极左与极右的对垒，非此即彼的压力无所不在，那个不偏不倚的中间地带反而变得狭窄且艰难。这并非中庸之道失效，而是环境逼你必须更清晰地审视自己的位置。



投资亦是如此。面对高度不确定的未来，模棱两可、既看好又看淡的态度，往往令人陷入决策瘫痪。与其如此，不如坦然选择一个自己深信的方向：可以是长期看好某个趋势，也可以是坚定看淡某个领域。重要的或许不是方向百分之百正确——这世上本就没有绝对的预言——而在于你为这个选择所建构的整套逻辑与防线。



这套逻辑，包括了严谨的风险管理，更关键的是注码控制。你看好一个未来，但绝不押上全部身家；你看淡一个行业，也懂得适时避开而非盲目对抗。就像那纸巾，无论在何地被生产，其核心功能从未改变，变的只是适应当地湿度、习惯的柔韧比例。投资的本质，亦是在波动的世界里，守护自己资本的「核心功能」，并根据环境的变化，调整防守与进取的「比例」。最终，让你在坚持己见的同时，保有穿越周期的韧性。



Collis Capital合伙创始人

刘伟利

