Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

刘伟利 - 从Tempo纸巾看优势 | 巨B讲投资

巨B讲投资
巨B讲投资
刘伟利
6小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　在德国超市拿起一包当地生产的得宝纸巾，指尖传来的柔软触感竟有些陌生。这款自1960年代就伴随香港人成长的纸巾，回到它的原乡，质地却最为轻柔。后来比较，内地版本最为坚韧，而香港买到的，恰好在两者之间，既柔软又有韧性，用惯了，便觉得那是最妥帖的平衡。

　　这小小的差异，映照出一个品牌跨越半世纪的全球漂流记。它从德国出发，第一站亚洲就落脚香港，后来进军庞大的中国市场，却因定位过高而黯然退场。它被美国宝洁收购，又转售给瑞典集团，最终其大中华区的命运交到了中资企业维达国际手中。每一次易主与进退，都是一次对新市场的「站边」与调整，试图在本地化与全球标准间找到那个微妙的平衡点。

　　这不禁让人想到当下的世局与投资。过去，像香港纸巾那般「中庸」的特质，不极端，兼容并蓄，往往能在复杂的环境中稳健生存，左右逢源。然而，当世界的对话愈发趋向极左与极右的对垒，非此即彼的压力无所不在，那个不偏不倚的中间地带反而变得狭窄且艰难。这并非中庸之道失效，而是环境逼你必须更清晰地审视自己的位置。

　　投资亦是如此。面对高度不确定的未来，模棱两可、既看好又看淡的态度，往往令人陷入决策瘫痪。与其如此，不如坦然选择一个自己深信的方向：可以是长期看好某个趋势，也可以是坚定看淡某个领域。重要的或许不是方向百分之百正确——这世上本就没有绝对的预言——而在于你为这个选择所建构的整套逻辑与防线。

　　这套逻辑，包括了严谨的风险管理，更关键的是注码控制。你看好一个未来，但绝不押上全部身家；你看淡一个行业，也懂得适时避开而非盲目对抗。就像那纸巾，无论在何地被生产，其核心功能从未改变，变的只是适应当地湿度、习惯的柔韧比例。投资的本质，亦是在波动的世界里，守护自己资本的「核心功能」，并根据环境的变化，调整防守与进取的「比例」。最终，让你在坚持己见的同时，保有穿越周期的韧性。

Collis Capital合伙创始人
刘伟利
 

最Hit
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
19小時前
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
生活百科
19小時前
一周星星｜曾志伟总结TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身体「差咗好多」 大爆一事永成遗憾
一周星星｜曾志伟总结TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身体「差咗好多」 大爆一事永成遗憾
影视圈
8小時前
阮兆辉儿子离婚丨阮德锵前妻曾封「江若琳师妹」 甘做家庭主夫被嘲捞唔掂 曾拥12座驾封败家星二代
阮兆辉儿子离婚丨阮德锵前妻曾封「江若琳师妹」 甘做家庭主夫被嘲捞唔掂 曾拥12座驾封败家星二代
影视圈
15小時前
李龙基首爆曾为王青霞被捕：要守行为2年  揭为女方聘5名律师豪花数十万  仍肯定对方为人：唔系贪我钱
李龙基首爆曾为王青霞被捕：要守行为2年  揭为女方聘5名律师豪花数十万  仍肯定对方为人：唔系贪我钱
影视圈
14小時前
前港姐「清纯张栢芝」成娱圈新晋楼后 红磡荃湾多个物业曝光 深圳千万豪宅极堂皇羡煞旁人
前港姐「清纯张栢芝」成娱圈新晋楼后 红磡荃湾多个物业曝光 深圳千万豪宅极堂皇羡煞旁人
影视圈
14小時前
央视发布《没听错！「南天门计划」正照进现实》的文章。
「南天门计划」要来了？ 十万吨级空天母舰+88架空天战机
即时中国
17小時前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
27岁女星宣布引退5天惊爆离世 生前被罕见病折磨两年 母亲悲痛证实噩耗
27岁女星宣布引退5天惊爆离世 生前被罕见病折磨两年 母亲悲痛证实噩耗
影视圈
19小時前
恒生月底退市寻找替代股 专家称汇丰估值贵 点名两ETF、1只高息股
恒生月底退市寻找替代股 专家称汇丰估值贵 点名两ETF、1只高息股
投资理财
2小時前
更多文章
刘伟利 - 失去灵魂的投资 | 巨B讲投资
　　资本市场的浪潮总能重塑一切事物的容颜。还记得街角那间曾被食评人惊艳的小馆吗？当它挂上上市公司的招牌，那份灶火间的执著便悄然让位于标准作业流程，独特风味被稀释成安全却平庸的配方。邻里小舖获得注资后，帐本上跳动的数字往往比顾客的面孔更为清晰，那份温暖的人情味，在对投资人每季度的业绩交代中，不知不觉成了无法计入报表的奢侈。这种转变犹如双面刃：优处在于获得了扩张的燃料，让好产品能被更多人看见；劣势则是
2026-01-05 02:00 HKT
巨B讲投资