彭丽婷 - 智能安老：以科技守护银发 | 零碳筑迹

彭丽婷
6小時前
　　香港与全球一样，正面对人口老化的严峻挑战。当社会讨论多聚焦于资源压力时，技术赋能正带来新望：如何让长者在获得照顾的同时，仍能保有尊严、自主和社会连结？这是安老产业升级，更是对优质晚年生活的重新定义。

　　以元朗「零碳智能空间」为例，参观者不仅能了解绿色建筑与，还能看到由联盟成员展示的智慧安老解决方案。这些创新包括毫米波雷达、红外感测器等，能无接触地监测长者呼吸、心率与跌倒等异常状态，并即时发出预警，比传统紧急呼叫拉绳更及时、更有尊严。物联网药物管理系统刚提醒服药，同步资料至家属及医护端。香港部分院舍已利用智慧床垫监测离床情况，以预防夜间跌倒；而日本、北欧等地，陪伴机械人及AI对话系统已成长者日常，减轻孤独感。

　　智慧安老更深层的意义，在于推动从「被动照护」到「主动健康管理」的转变。未来系统能整合生命体征、活动及睡眠数据，通过演算法预警健康风险，使早期介入成为可能。智慧环境亦可自动调节灯光、温度，甚至引导长者进行认知训练游戏，提升生活品质，同时潜在减低长期医疗开支。

　　当然，技术只是工具。智慧安老旨在解放护理人员，让他们从繁重琐事中抽身，投入更多心灵关怀和康复陪伴。科技带来的高效管理与安全底线，最终是为了守护和释放人性中最珍贵的部分。

　　展望未来，香港凭借高度城市化、科技应用成熟及对优质生活的追求，有潜力成为智慧安老的典范。当我们在元朗「零碳智能空间」见证创新方案落地，看到的不仅是技术进步，更是一个讯号：一个更安全、更自主、更富关怀的银发社会，正逐步成形，为人口老化带来积极回应。

零碳智能联盟秘书长
彭丽婷

