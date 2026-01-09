Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭家耀 - 华虹战略并购利业务发展 | 开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
开工前落盘/头条名家本周心水
郭家耀
6小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　华虹半导体（1347）将通过发行股份的方式收购华力微电子97.5%的股权，交易金额达82.68亿元，标志着华虹整合其半导体业务的明确进展，旨在解决同业竞争的问题，并丰富其工艺平台。目前，华虹半导体与华力微电子在生产技术上具备互补性，双方均具备在65/55nm和40nm等代工制程上进行生产的能力。华力微电子作为内地首条自动化12英寸代工生产线的运营商，已展现出良好的盈利模式，反映出其稳定发展势头。此外，华虹收购后将大幅提升其产能，增强市场竞争力。

　　华虹近年营业收入及净利润显著提升，显示出公司业务发展理想，并具备技术实力与市场布局能力。整体来看，华虹半导体在此次并购的战略规划，将助力其在半导体行业中的持续发展与领先地位的巩固，市场应有正面反应。入巿价85元，目标价98元，止蚀价78元。

　　笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。

港湾家族办公室
业务发展总监
笔者为证监会持牌人
郭家耀

最Hit
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
22小時前
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
影视圈
9小時前
TVB前失婚性感女星38岁生日大解放 穿「中门大开」战衣晒火辣身材公开招桃花
TVB前失婚性感女星38岁生日大解放 穿「中门大开」战衣晒火辣身材公开招桃花
影视圈
13小時前
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
影视圈
12小時前
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
时尚购物
15小時前
陈志被捕｜荷枪实弹遣返北京央视画面曝光 个子矮小蓝色囚衣料关东城区看守所︱有片
01:24
陈志被捕｜荷枪实弹遣返北京央视画面曝光 个子矮小蓝色囚衣料关东城区看守所︱有片
即时国际
9小時前
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
生活百科
17小時前
韩国The North Face羽绒褛涉造假！13款产品被踢爆鸭绒扮鹅绒 一文看清涉事型号
韩国The North Face羽绒褛涉造假！13款产品被踢爆鸭绒扮鹅绒 一文看清涉事型号
食用安全
16小時前
百佳大派现金券！登记即拎 狮球唛/嘉顿/可口可乐/维达最少减$5 
百佳大派现金券！登记即拎 狮球唛/嘉顿/可口可乐/维达最少减$5
饮食
14小時前
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
楼市动向
2026-01-08 06:00 HKT
更多文章
郭家耀 - 百度目标上望160元｜开工前落盘/头条名家本周心水
　　昆仑芯为百度（9888）非全资附属公司，定位为行业领先的AI计算晶片及相关集成软硬体系统供应商。昆仑芯在互联网、金融、能源电力、电信运营商等关键行业实现规模化部署，目前已落地3.2万卡国产算力集群。集团认为分拆昆仑芯带来多项好处，首先，分拆可更全面反映昆仑芯基于自身优势的价值，并提升其营运及财务透明度。其次，昆仑芯的业务将吸引专注于通用AI计算晶片及相关软硬体系统业务的投资者。第三，分拆将提升
2026-01-08 02:00 HKT
开工前落盘/头条名家本周心水