郭家耀 - 华虹战略并购利业务发展 | 开工前落盘/头条名家本周心水

华虹半导体（1347）将通过发行股份的方式收购华力微电子97.5%的股权，交易金额达82.68亿元，标志着华虹整合其半导体业务的明确进展，旨在解决同业竞争的问题，并丰富其工艺平台。目前，华虹半导体与华力微电子在生产技术上具备互补性，双方均具备在65/55nm和40nm等代工制程上进行生产的能力。华力微电子作为内地首条自动化12英寸代工生产线的运营商，已展现出良好的盈利模式，反映出其稳定发展势头。此外，华虹收购后将大幅提升其产能，增强市场竞争力。



华虹近年营业收入及净利润显著提升，显示出公司业务发展理想，并具备技术实力与市场布局能力。整体来看，华虹半导体在此次并购的战略规划，将助力其在半导体行业中的持续发展与领先地位的巩固，市场应有正面反应。入巿价85元，目标价98元，止蚀价78元。



笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。



港湾家族办公室

业务发展总监

笔者为证监会持牌人

郭家耀