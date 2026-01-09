朱红 - 中芯逆市向好 敲「21283」 | 窝轮热炒特区

中芯国际（981）获券商看好，指其是中国人工智能本地化的关键支持者，因先进逻辑晶片需求将保持强劲，对中国晶片设备企业持积极看法，预料中国晶片自给率预计2027年将提升至3成。中芯股价逆市向好，升至75元水平整固。如看好中芯，可留意中芯认购证「21283」，行使价95.05元，实际杠杆5倍，今年5月到期。如看淡中芯，可留意中芯认沽证「21097」，行使价68.88元，实际杠杆4倍，今年5月到期。



券商究报告指，小米（1810）日前发布SU7首次改款车型较原先预售价格上调1万至1.4万元人民币，预售将有助定单量提升，而下一个催化剂将是YU7 GT发布。小米股价连跌4日，曾低见37.3元，再创两个多月新低。如看好小米，可留意小米认购证「23341」，行使价55.77元，实际杠杆7倍，今年7月到期。如看淡小米，可留意小米认沽证「22168」，行使价32.18元，实际杠杆5倍，今年6月到期。



恒生举行法院会议及股东大会审议由汇丰提出的私有化特别决议案，汇丰银行主席王冬胜撰文强调，私有化恒生旨在强化两者互补优势，可为双方释放更大协同效应。汇丰控股（005）股价连日回吐，跌至10天线约124元水平徘徊。如看好汇丰，可留意汇丰认购证「23691」，行使价148.1元，实际杠杆11倍，今年5月到期。如看淡汇丰，可留意汇丰认沽证「24062」，行使价111.98元，实际杠杆6倍，今年9月到期。



重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/界内证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/界内证/牛熊证之流通量提供者，亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/界内证/牛熊证提供买卖报价者。



中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红