闻风至 - 越秀地产实力雄厚趁低吸 | 鲜股落镬

美股道指及标普冲高后回落，港股亦告连吐两日，恒生指数低开156点后，曾一度失守两万六关，低见25960点，挫达498点。最终收报26149点，跌309点。全日成交金额2682.7亿元，连续4日高于两千亿元。



市场仍然期望内房「出大招」，本栏早前已指出《求是》杂志一篇文章所引发的涟漪效应，目前市场乐观预期似在升温，内房股越秀地产（123）亦是可以一吼之选，该股是少数仍然有盈利的内房股之一，又有强劲背景支持，现价正处于低谷抬头，重拾升浪可期。



早前摩通已马上发报告分析《求是》杂志的文章，认为下一个政策时间窗口是3月的「两会」和4月的政治局会议。



近日再有美银有近似的看法，美银指，《求是》杂志提及对房地产市场的论述，亦增强了该行的信心，预计3月、4月前出台更积极房地产政策（尤其是抵押贷款补贴），在等待政策拐点之际，看好执行能力强的公司。



该行认为，在实体市场上，新房与二手房市场合计成交量将接近谷底，全国新房成交量及成交额将分别下降5%至6%、8%至9%。而二手房市场价格的跌幅，将在价格回落至2015年水平后放缓，若没有政策干预，可能要到2026年底。



越秀地产是目前极少数仍有能力投地的内房，变相可以不错的价钱获得平货。例如刚于今年1月6日，集团成功以25.61亿元人民币竞得上海市浦东新区Y00-0402单元E04B-10地块。上海市浦东新区地块拟为住宅用地，总可建筑面积约10.9万平方米，其中计容建筑面积约6.7万平方米。



标普在去年8月授予其信用评级为「BBB-」，评级展望为「稳定」。标普在评级报告中指出，评级主要基于认可越秀集团对越秀地产的有力支持，以及越秀地产自身销售业绩稳健、资源布局优质、融资渠道畅通及财务状况安全健康。



在政策预期升温、资金面改善及优质房企的生存能力差异扩大，正逐步重塑内房市场的新格局。越秀地产凭着稳健财务、持续盈利及母企强力支持，在行业深度调整期而际可望逆流而上。



闻风至