张日强 - 牛头角住宅地低价成交有启示 | 楼声随笔

楼声随笔
楼声随笔
张日强
6小時前
产经 专栏
楼市气氛渐见好转，新盘及二手楼市场均表现理想，随即推高去年整体楼宇买卖成交量多达8万宗，创出过去4年新高数字。随着市况逐步升温，发展商投地意欲亦渐回复信心，上周截标的牛头角佐敦谷住宅地皮，刚由一合组财团以约16.1亿投得，每呎楼面地价约4339元投成交，由于成交价是市场估值近乎的下限价，亦是过去6年九龙区住宅地价新低纪录，反映财团投地仍采取较审慎策略，暂时不会以进取价投地。

　　新一年首幅地皮顺利批出，牛头角佐敦谷彩兴路住宅地，该地皮于上周截标，合共接获8份标书，日前以16.1亿批予由大型发展商合组的财团投得，每方呎楼面地价约4339元，上述地皮于上周市场估值约14.8亿至22.3亿，每呎估值约4000元至6000元，今次的批地价属贴近市场估值的下限价，相对极具吸引价，该地皮每呎楼面地价创自2020年4月旺角新填地街及上海街住宅地以每呎3512元批出后，近6年九龙区住宅地价新低纪录，不少市场人士更形容有关标价为相当吸引价。

　　事实上，上述牛头角住宅地位置亦算不俗，亦是市区优质靓地皮，故上周截标时共吸引了8组财团入标，绝大部分为大型发展商，惟入标价最终是近乎市场估值的下限价，反映市况在刚刚复苏的情况下，财团计算标价时仍会采取较审慎策略，暂时投地都不会以进取价入标。

