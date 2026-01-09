Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 欧罗维持缓步向下 ｜大行晨报

　　美元继续靠稳，虽然美国劳动力市场数据显示出降温迹象，但ISM服务业活动的意外回升，又给市场带来了不确定性，使美元可维持近期韧性。地缘政治的不确定性亦给予美元支撑，委内瑞拉局势急剧恶化，美国周末发动军事行动，逮捕了委内瑞拉总统马杜罗，随后扣押多艘与委内瑞拉相关的油轮，其中包括悬挂俄罗斯国旗的船舶。多个国家严厉谴责美国「霸凌行径」，这进一步加剧了大国对抗。与此同时，白宫证实正在积极讨论收购格陵兰岛的事宜，甚至不排除军事选项。这引发北约盟友的紧张。至于数据面的一大焦点将集中在周五的美国非农就业报告上，之后还迎来下周二最新的美国消费者通胀数据。

关注美国非农就业数据

　　欧罗兑美元走势，技术图表所见，汇价近日正缓缓走低，并且本周已初步跌破25天平均线，同时亦明确下破11月底以来的上升趋向线，再而RSI及随机指数均告向下，预料欧罗兑美元短线或仍见进一步下调压力。较近支撑先看50天平均线1.1640，下一级参考1.16及200天平均线1.1560水准，关键指向1.15关口以至1.14。至于向上会以25天平均线1.1730为依据，若后市汇价可重返此区之上，则可望欧罗有重新回稳的倾向，其后阻力回看1.1770及去年12月24日高位1.1809，其后则会瞩目于9月17日高位1.1918以至1.20关口。

　　至于美元兑加元走势，从技术图表所见，RSI及随机指数开始呈现回升，MACD指标亦正趋向上破讯号线，而汇价近日似乎亦在1.36区间获见支撑，预计若后市可重返1.3730水准之上，将可更为巩固其反弹行情。延伸阻力看至在1.3860及1.39，下一级料为1.40及1.4140水准。至于支撑回看1.3640，关键看至1.3550水准附近，在去年6月至7月，汇价三度于此水准附近获见支撑；较大支持料为1.35及1.3440。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
