大行晨报 - 国际油价前景不佳｜大行晨报

6小時前
　　美国就业情况持续降温，据美国供应管理协会（ISM）公布，去年12月美国非制造业采购经理指数（PMI）出乎意料升至54.4，创去年10月以来新高。但美国11月职位空缺数降至逾1年最低，招聘人数也出现下滑。美国ADP小非农就业报告显示，12月私营部门就业人数温和增长，劳动力需求仍然偏弱。除此之外，美国劳工统计局（BLS）最新公布的数据显示，去年11月全美失业率录得4.6%，创下4年来最高。

　　另一边厢，虽然美国总统特朗普早前对委内瑞拉发动军事行动，令国际油价在周一曾见上升，但随后两个交易日，纽约期油价格均录得不同程度下挫，显示环球市场对于此次军事行动反应平静。另外，美国总统特朗普周三宣布，委内瑞拉将向美国移交最多5000万桶石油，并将于市价出售。据外媒报道，特朗普团队正在策划主导委内瑞拉石油工业的举措，并且认为该举措有助将油价降至每桶50美元水平，消息拖累国际油价续跌，纽约期油价格周三曾一度低见每桶55.76美元。

料于53至65美元徘徊

　　展望2026上半年，笔者维持对油价偏淡的看法不变，因石油输出国组织及其盟友（OPEC+）或在首季暂停增产，可能会限制油价短期下跌空间。笔者预计，油价上半年将于每桶53至65美元徘徊。但长期来看，委内瑞拉中长期的石油产量将取决于美国制裁的程度，不排除原油产量上升，压抑油价反弹空间。

光大证券国际产品开发及零售研究部

