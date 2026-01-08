Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

利贞 - 泡泡玛特增长可期 | 实力股起底

利贞
3小時前
泡泡玛特（9992）旗下多个潮流玩具品牌炒价回落，包括广受欢迎的Labubu坐坐派对搪胶毛绒系列，拖累集团股价回落。但笔者相信仅属短暂情况，市场应关注集团能否不断有新产品及新创意推出，相信会有其他标志性IP可望成新增长引擎；而股价回调或为投资者带来入市机会。看好泡泡玛特旗下IP在时尚和娱乐领域获得高度认可，令集团有能力部署具有影响力的营销和产品。建议可于193.8元买入，中长线目标价250元。泡泡玛特昨日收报200.6元，升1.1元，升幅0.55%。

　　泡泡玛特Crybaby特展上海站于2025年12月20日至2026年1月25日在上海西岸梦中心梦工场举行。此次特展不仅有适合打卡分享的大型装置艺术，还设有需网上抢购后到店取限量商品和限量周边，相信会吸引多样化人群到会场。这不仅拓展泡泡玛特在商品销售以外的变现手段（展览门票收入），更有望通过参展人员在社交媒体平台的自发打卡分享实现讯息传播裂变，延长IP生命周期、提高IP高度。

加强海外供应链布局

　　据报泡泡玛特的印尼、柬埔寨及墨西哥合作伙伴近期开始出货，海外供应链布局再度深化，这将有助满足快速增长的北美市场对于潮流玩具的强劲需求。目前，泡泡玛特全球6大生产基地已全面落地，涵盖东南亚及墨西哥等海外地区，有望进一步推动公司全球化业务拓展。

　　喜茶与泡泡玛特旗下人气IP星星人的联名活动日前正式登陆喜茶全球门店。围绕「冬日有星星」的联名概念，双方一起带来包括订制联名星星人形象、联名饮品、联名周边、联名主题店、灵感巴士快闪等活动。

　　泡泡玛特副总裁陈晓芸出席一个活动时表示，泡泡玛特以「文化适配+场景共创」的逻辑，在不同市场年轻消费群体中渗透潮流文化，同时针对当地的消费习惯，进行本地化调整。公司已构建「实体场景+网上生态」的全球触达网络，以数码化支持全球化营运。她又指，目前网上官方渠道覆盖37个国家，其中34个国家同步推出自研App；实体渠道方面，集团持续进驻全球知名地标，实现本地化联动营销。

利贞

