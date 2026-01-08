闻风至 - 医药股落镬 中生制药可吼 | 鲜股落镬

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至
3小時前
美股周二全面造好，道指及标普双双创新高，分别向五万点及七千点大关迈进。然而，港股连升三日过后，周三却是先行回气。恒生指数昨日低开109点，报26601点，其后跌幅扩大，最低曾见26313点，挫达397点。最终收报26458点，跌251点。全日成交金额稍稍回落至2761.3亿元。

　　港股冲高后回吐，但以笔者的观察来看，资金的积极性正在提升，有几只重点观察的股份三扒两拨便已重上相对合理的价位，是市场游资在去年底获利后，开始回流港股的一个讯号，除了昨日提过的机械人的「卖铲人概念股」，医药题材相信会是今年的重点之一，龙头股之一的中国生物制药（1177）必定要留神。

　　AI技术的发展正处于强劲爆发阶段，各行各业正受惠AI赋能带来的益处与正面作用，生物制药行业尤为突出。据分析指，AI可加速药物发现过程，缩短早期筛选时间达40%至50%，并大幅将分子设计时间缩减，预计到2025年底为制药业创造350亿至410亿美元（折合约2730亿至3198亿港元）的年度价值。

积极把握AI浪潮

　　中国生物制药作为医药行业龙头，正积极把握这波AI浪潮，强化其在创新药物领域的领导地位。公司拥有完整的产业链，从研发到制造再到销售一体化。

　　在2025年11月，集团董事会主席谢其润在公开演讲时指出，面对产业发展的黄金周期，中国生物制药正在以战略并购与自主创新为双轮驱动，实现从传统药企向创新药企的成功转型。未来3年，公司将进入创新成果爆发期，预估2027年创新产品数量将突破30个。谢其润表示，随着国内创新药的快速发展，中国医药产业的并购转折点已经到来，未来或将见证更多的聚焦在尖端技术的精准并购。

　　集团在去年上半年录得中期纯利达33.9亿元人民币，按年升12.3%，是去年全年纯利增长50.1%的高基数下继续录得增长。

　　在基本面稳健、研发动能强化，加上AI技术全面渗透带来的效率红利下，市场对中国生物制药的长线价值有望重新评估。若公司在并购与创新管线上持续兑现承诺，并在未来两三年迎来新产品涌现，其估值或正处于重估前夕。

闻风至

