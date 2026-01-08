张日强 - 特色户有价有市连录破顶 | 楼声随笔

整体楼市气氛渐见好转，尤其去年推出的房策措施及银行连环减息的效应，迅速激活了楼市的动力，用家及投资者纷纷涌出来觅盘，现时新盘市场上只有西沙大盘应市，并进行收票阶段，由于反应相当理想，随即令到其他新盘亦备受追捧，当中更以特色户最受实力用家承接，成交价更连录破顶，反映新盘及二手屋苑特色户有价有市，受到该类盘源买少见少的实况下，预期特色户将有机会再录得高价成交。



受到去年多项利好消息刺激，当中以连环减息的效应最大，引领大批用家及投资客蜂拥入市，导致去年整体成交量高逾8万宗，创出4年新高的数字，新盘及二手楼市场都同样受惠，除了货尾盘连录成交外，部分特色户亦受到豪客垂青，目前接受认购登记的西沙新盘，日前售出该盘的货尾盘1伙顶层特色户，成交价逾3276万元，呎价约25400元，售价及呎价均创出项目新高价。另外，鸭脷洲一个热卖新盘，该盘尚余的最后1伙连天台特色户，成交价逾1625万元，呎价更达3.4万元，创该项目售价及呎价新高纪录。除了新盘及货尾盘外，二手屋苑亦录得特色单位同样破顶价成交，屯门一个大型屋苑，最新一个顶层连空中平台特色单位，以约775万元易手，造价创屋苑历史新高纪录。



事实上，整体楼市气氛已见好转，发展商亦逐步加快推盘步伐，目前西沙新盘表现最为积极，其他新盘将陆续加入战团 ，由于特色单位供应不多，现时楼市好转，楼价亦止跌回升，预期特色户仍受到追捧。



张日强