黄德几 - 紫金黄金国际前景亮丽｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
黄德几
3小時前
　　紫金黄金国际（2259）早前发盈喜，预计2025年纯利润约15至16亿美元，按年大幅增长212%至233%，较上年同期约4.81亿美元大幅跃升，第四季隐含利润达5.95至6.95亿美元，较第三季度3.85亿美元显著提升。

　　业绩大幅增长主要受三个因素驱动，矿产金产量按年增加至约46.5吨（2024年约38.9吨，不含波格拉金矿），产量增长直接推升收入；矿产金销售价格按年上涨，受益全球金价高企（2025年现货金价累升逾60%）；2025年完成并购的两个在产金矿项目（如哈萨克斯坦Raygorodok金矿）贡献盈利，强化成本优势及资源整合。

　　集团宣布2026年度矿产金产量计划为57吨，按年增长约22.6%，目标反映集团扩张信心，凭借母公司紫金矿业（2899）支持及海外8座金矿资源，全球黄金储量及产量分别排第九及第十一，未来产能释放潜力巨大。

　　地缘政治风险持续紧张，各国央行继续增持黄金，联储局今年最少有两次25点至减少空间，成为支撑金价的重要原因。

　　技术上，早前升至158.8元高位有获利回吐，近日于20天水平上落，未持有可考虑后低50天线水平附近142元吸纳，中线目标170元，不跌穿135元可以继续持有。

Usmart盈立证券研究部执行董事
黄德几
 

