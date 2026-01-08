郭家耀 - 百度目标上望160元｜开工前落盘/头条名家本周心水

昆仑芯为百度（9888）非全资附属公司，定位为行业领先的AI计算晶片及相关集成软硬体系统供应商。昆仑芯在互联网、金融、能源电力、电信运营商等关键行业实现规模化部署，目前已落地3.2万卡国产算力集群。集团认为分拆昆仑芯带来多项好处，首先，分拆可更全面反映昆仑芯基于自身优势的价值，并提升其营运及财务透明度。其次，昆仑芯的业务将吸引专注于通用AI计算晶片及相关软硬体系统业务的投资者。第三，分拆将提升昆仑芯在客户、供应商及潜在战略合作伙伴中的形象，有利争取更多业务。分拆还将使昆仑芯能直接进入资本市场，令集团能更有效配置财务资源。受分拆消息刺激，百度股价近日表现强势，市场对AI计算晶片行业前景乐观，给予昆仑芯的估值甚高，若成功分拆有望带动百度估值提升。百度目标价160元；入巿价140元；止蚀价125元。



笔者为证监会持牌人，本人及相关人士没持有上述股份。



港湾家族办公室业务发展总监

郭家耀

