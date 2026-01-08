Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭家耀 - 百度目标上望160元｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
开工前落盘/头条名家本周心水
郭家耀
3小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　昆仑芯为百度（9888）非全资附属公司，定位为行业领先的AI计算晶片及相关集成软硬体系统供应商。昆仑芯在互联网、金融、能源电力、电信运营商等关键行业实现规模化部署，目前已落地3.2万卡国产算力集群。集团认为分拆昆仑芯带来多项好处，首先，分拆可更全面反映昆仑芯基于自身优势的价值，并提升其营运及财务透明度。其次，昆仑芯的业务将吸引专注于通用AI计算晶片及相关软硬体系统业务的投资者。第三，分拆将提升昆仑芯在客户、供应商及潜在战略合作伙伴中的形象，有利争取更多业务。分拆还将使昆仑芯能直接进入资本市场，令集团能更有效配置财务资源。受分拆消息刺激，百度股价近日表现强势，市场对AI计算晶片行业前景乐观，给予昆仑芯的估值甚高，若成功分拆有望带动百度估值提升。百度目标价160元；入巿价140元；止蚀价125元。

　　笔者为证监会持牌人，本人及相关人士没持有上述股份。

港湾家族办公室业务发展总监
郭家耀
 

最Hit
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
影视圈
13小時前
香港落雪？网传欧洲模型料「超级寒潮」月中袭港 最低跌至0°C 天文台：机会不大
香港落雪？网传欧洲模型料「超级寒潮」月中袭港 最低跌至0°C 天文台：机会不大
社会
11小時前
连锁酒楼激抵优惠！脆皮乳鸽/龙趸斑/烧鹅$28起 全港12间分店晚市供应
连锁酒楼激抵优惠！脆皮乳鸽/龙趸斑/烧鹅$28起 全港12间分店晚市供应
饮食
11小時前
寿司郎「0元购」新招？香港栋笃笑艺人点足7物$0埋单 网民狂呼好尴尬 ：睇到想揾窿捐！
寿司郎「0元购」新招？香港栋笃笑艺人点足7物$0埋单 网民狂呼好尴尬 ：睇到想揾窿捐！
饮食
10小時前
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
影视圈
9小時前
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
时事热话
18小時前
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
13小時前
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
影视圈
2026-01-06 22:00 HKT
千海水产优惠加码！$308起无限任食4小时 必试烧活鳝/活蚬/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任饮
千海水产优惠加码！$308起无限任食4小时 必试烧活鳝/活蚬/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任饮
饮食
12小時前
连锁酒家再破底价！阿拉斯加长脚蟹$198/斤 羊腩煲/片皮鸭/东星斑$108起
连锁酒家再破底价！阿拉斯加长脚蟹$198/斤 羊腩煲/片皮鸭/东星斑$108起
饮食
12小時前
更多文章
郭家耀 - 国际娱乐上望1.5元 | 开工前落盘/头条名家本周心水
　　国际娱乐（1009）主要业务涵盖菲律宾酒店、博彩及现场活动，上财年总收入为5.66亿元，增长146.4%，但税前亏损扩大。公司计划将赌桌及角子机数目提升，预计将加速业务增长，发展前景值得关注。入巿价1.2元，目标价1.5元，止蚀价1.05元。笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。 港湾家族办公室 业务发展总监 笔者为证监会持牌人 郭家耀
2026-01-05 02:00 HKT
开工前落盘/头条名家本周心水