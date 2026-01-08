大行晨报 - 市场关注美就业数据｜大行晨报

外汇市场对美国周末逮捕委内瑞拉总统马杜罗的反应有限，同时，投资者亦在等待本周陆续公布的美国就业数据，包括ADP报告、职位空缺及周五的非农就业报告。据CME FedWatch Tool，联储局1月降息25个基点的概率为18.3%，到3月累计降息25个基点的概率为40.7%。



周二公布的英国12月服务业PMI终值为51.4，低于52.1的初值及市场预期，仅略高于11月的51.3；综合PMI终值同样为51.4，亦低于52.1的初值，表明年末经济增长势头弱于此前估计。英伦银行上月已将利率下调至3.75厘，但其认为持续高企的服务业通胀将限制未来降息的速度与空间。市场目前定价预期2026年仅有25至50个基点的降息幅度，反映了对滞胀风险的担忧。



英镑兑美元走势，技术图表所见，汇价自去年11月以来处于上升通道内走高，至目前底部在1.3450，附近亦见25天平均线在1.3430，预计只要未有下破此两区，英镑仍可维持著上行趋向；至于通道顶部处于1.3660，可作为短期上试目标。其后较大阻位将参考去年9月17日高位1.3726以至1.38水准，中线将关注1.40关口。下方较大支撑则会看至1.33以至1.32水平。



新西兰上月公布的第三季的国内生产总值（GDP）超出预期，巩固了市场对新西兰央行减息周期已接近尾声的希望。央行行长布雷曼确认了这一观点，表示该行的货币政策可能会在较长一段时间内保持不变，下一步可能是加息。



纽元兑美元走势，技术图表所见，由去年10月至今，纽元走势形成一头肩底型态，颈线位置在0.5860附近，若可明确冲破，将会视为一个重要的走强讯号。支持位估计为100天平均线0.5780及0.5710，下一级关键指向0.5610及0.5570水准。而自今年5月以来，0.58及200天平均线是纽元的重要分界线，故向上将会继续留意0.58以及目前200天平均线位置0.5860，其后关键预估为0.59及0.60关口，再而看至0.6050水准。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

