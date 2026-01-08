大行晨报 - 关注非农就业数据 美汇料区间上落｜大行晨报

美国制造业活动于2025年12月出现逾一年来的最大跌幅。供应管理学会（ISM）报告显示，美国12月制造业经理人指数（PMI）报47.9，低过前值48.2和市场预期的48.4，并且连续第10个月低于50荣枯线之下，数据或反映美国制造业活动出现萎缩。除此之外，工厂活动亦表现不佳，其中新定单录得47.7，为连续第四个月收缩，就业指标报44.9，亦为连续第11个月低于盛衰线之下。消极情绪亦影响美国消费者，由于美国民众对商业及就业状况看法较为负面，美国消费者信心连续第5个月转差，世界大型企业研究会（Conference Board）公布，12月美国消费者信心指数降至89.1，市场原本预期为91，反映消费者对商业及就业市场评估的现况指数更是急跌至116.8，创下2021年2月以来的最低水平。



虽然美国总统特朗普上周末对委内瑞拉进行军事行动，令市场避险情绪一度升温，短暂利好了黄金和日圆，美汇指数周一盘中短暂拉升至98.86水平后回落，执笔之时正于98.5水平附近整固。笔者认为，美元短线仍将于97.5至99.5区间上落整固。后市仍要看美国联储局今个月底议息会议动向。近期有联储局官员表示，局方利率已接近中性水平，市场或揣测联储局不再急于减息。彭博利率期货显示，交易员预计联储局1月会议减息的概率不足两成。执笔之时，市场仍在等待将于周五公布的美国12月非农就业数据，市场暂时预计失业率将放缓至4.5%，非农就业职位增长将放缓至5.5万个。展望今年上半年，由于联储局预计将放缓减息速度，或有助于支撑美汇走势，预计美汇指数第二季度前将于下方低位约96.5水平至上方高位约104.5水平区间上落。



光大证券国际产品开发及零售研究部



大行晨报