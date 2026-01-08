Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 关注非农就业数据 美汇料区间上落｜大行晨报

大行晨报
大行晨报
大行晨报
3小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　美国制造业活动于2025年12月出现逾一年来的最大跌幅。供应管理学会（ISM）报告显示，美国12月制造业经理人指数（PMI）报47.9，低过前值48.2和市场预期的48.4，并且连续第10个月低于50荣枯线之下，数据或反映美国制造业活动出现萎缩。除此之外，工厂活动亦表现不佳，其中新定单录得47.7，为连续第四个月收缩，就业指标报44.9，亦为连续第11个月低于盛衰线之下。消极情绪亦影响美国消费者，由于美国民众对商业及就业状况看法较为负面，美国消费者信心连续第5个月转差，世界大型企业研究会（Conference Board）公布，12月美国消费者信心指数降至89.1，市场原本预期为91，反映消费者对商业及就业市场评估的现况指数更是急跌至116.8，创下2021年2月以来的最低水平。

　　虽然美国总统特朗普上周末对委内瑞拉进行军事行动，令市场避险情绪一度升温，短暂利好了黄金和日圆，美汇指数周一盘中短暂拉升至98.86水平后回落，执笔之时正于98.5水平附近整固。笔者认为，美元短线仍将于97.5至99.5区间上落整固。后市仍要看美国联储局今个月底议息会议动向。近期有联储局官员表示，局方利率已接近中性水平，市场或揣测联储局不再急于减息。彭博利率期货显示，交易员预计联储局1月会议减息的概率不足两成。执笔之时，市场仍在等待将于周五公布的美国12月非农就业数据，市场暂时预计失业率将放缓至4.5%，非农就业职位增长将放缓至5.5万个。展望今年上半年，由于联储局预计将放缓减息速度，或有助于支撑美汇走势，预计美汇指数第二季度前将于下方低位约96.5水平至上方高位约104.5水平区间上落。

光大证券国际产品开发及零售研究部

大行晨报

最Hit
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
影视圈
13小時前
香港落雪？网传欧洲模型料「超级寒潮」月中袭港 最低跌至0°C 天文台：机会不大
香港落雪？网传欧洲模型料「超级寒潮」月中袭港 最低跌至0°C 天文台：机会不大
社会
11小時前
连锁酒楼激抵优惠！脆皮乳鸽/龙趸斑/烧鹅$28起 全港12间分店晚市供应
连锁酒楼激抵优惠！脆皮乳鸽/龙趸斑/烧鹅$28起 全港12间分店晚市供应
饮食
11小時前
寿司郎「0元购」新招？香港栋笃笑艺人点足7物$0埋单 网民狂呼好尴尬 ：睇到想揾窿捐！
寿司郎「0元购」新招？香港栋笃笑艺人点足7物$0埋单 网民狂呼好尴尬 ：睇到想揾窿捐！
饮食
10小時前
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
影视圈
9小時前
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
时事热话
18小時前
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
13小時前
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
影视圈
2026-01-06 22:00 HKT
千海水产优惠加码！$308起无限任食4小时 必试烧活鳝/活蚬/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任饮
千海水产优惠加码！$308起无限任食4小时 必试烧活鳝/活蚬/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任饮
饮食
12小時前
连锁酒家再破底价！阿拉斯加长脚蟹$198/斤 羊腩煲/片皮鸭/东星斑$108起
连锁酒家再破底价！阿拉斯加长脚蟹$198/斤 羊腩煲/片皮鸭/东星斑$108起
饮食
12小時前
更多文章
大行晨报 - 市场关注美就业数据｜大行晨报
　　外汇市场对美国周末逮捕委内瑞拉总统马杜罗的反应有限，同时，投资者亦在等待本周陆续公布的美国就业数据，包括ADP报告、职位空缺及周五的非农就业报告。据CME FedWatch Tool，联储局1月降息25个基点的概率为18.3%，到3月累计降息25个基点的概率为40.7%。 　　周二公布的英国12月服务业PMI终值为51.4，低于52.1的初值及市场预期，仅略高于11月的51.3；综合PM
3小時前
大行晨报