朱红 - 信达生物3连升 敲「23761」 | 窝轮热炒特区

朱红
1小時前
产经 专栏
　　券商报告预期今年中国大宗商品需求将进入较稳定阶段，并从去年下半年起逐季缓步回升，维持对铜和黄金正面看法，并上调多间有色金属板块股份目标价。紫金矿业（2899）股价造好，曾高见38.96元再创新高。如看好紫金可留意认购证「21590」，行使价48.6元，实际杠杆7倍，今年4月到期；或可留意紫金认购证「15329」，行使价41.88元，实际杠杆6倍，今年4月到期。

　　据报去年内地汽车产销有望再创新高超过3400万辆，其中新能源汽车占比过半已成为市场主导力量。小米（1810）股价受制于10天线，逆市下跌至38.8元附近徘徊。如看好小米可留意认购证「23341」，行使价55.77元，实际杠杆7倍，今年7月到期。如看淡小米可留意认沽证「22284」，行使价27.8元，实际杠杆6倍，今年6月到期。

　　信达生物（1801）股价造好，连升3日曾高见84.9元。如看好信达可留意认购证「23761」，行使价100.1元，实际杠杆3倍，今年7月到期；或可留意信达认购证「13257」，行使价120.09元，实际杠杆5倍，今年5月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。

朱红

