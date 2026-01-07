轮商精选 - 紫金曾破顶 吼「21555」 | 窝轮热炒特区

金价和铜价能否延续近期的强势表现？在地缘局势变化、政策调整及供需动态交织下，这两大商品的未来走势或成为市场关注焦点。



黄金方面，彭博报道指近日金价走势或受全球局势不明朗、美元走软，以及美国联储局减息等多重因素影响。当市场不确定性增加，投资者或倾向买入黄金作为避险资产。美国联储局减息同时令持有黄金的成本下降，假若央行持续买入黄金亦可能进一步推动金价。



假如投资者希望部署金矿相关股份，紫金矿业（2899）周二曾升逾6%，创历史新高，收市回落至38.26元水平。如投资者看好紫金后市可注意认购证「21555」，行使价48.48元，实际杠杆约6.5倍，今年4月到期；如认为其升势已近尾声可注意认沽 证「23951」，行使价26.868元，实际杠杆约5.4倍，今年6月到期。



