轮商精选 - 紫金曾破顶 吼「21555」 | 窝轮热炒特区

轮商精选
1小時前
产经 专栏
　　金价和铜价能否延续近期的强势表现？在地缘局势变化、政策调整及供需动态交织下，这两大商品的未来走势或成为市场关注焦点。

　　黄金方面，彭博报道指近日金价走势或受全球局势不明朗、美元走软，以及美国联储局减息等多重因素影响。当市场不确定性增加，投资者或倾向买入黄金作为避险资产。美国联储局减息同时令持有黄金的成本下降，假若央行持续买入黄金亦可能进一步推动金价。

　　假如投资者希望部署金矿相关股份，紫金矿业（2899）周二曾升逾6%，创历史新高，收市回落至38.26元水平。如投资者看好紫金后市可注意认购证「21555」，行使价48.48元，实际杠杆约6.5倍，今年4月到期；如认为其升势已近尾声可注意认沽 证「23951」，行使价26.868元，实际杠杆约5.4倍，今年6月到期。

　　摩根大通亚洲上市衍生产品销售部

本资料仅供香港居民或合资格投资者作为资讯参考。本资料所述之结构性产品并无抵押品。如发行人及担保人无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。本页面提供有关结构性产品的资讯由摩根大通证券（亚太）有限公司（「摩根大通」）编制，仅供参考用途，并不构成任何要约、建议、提呈出售或招揽购买任何上述产品，亦并不构成摩根大通或其联属公司进行任何交易之承诺。过往表现并不代表将来的表现，摩根大通不保证未来事件或表现将与上述任何意见或预测一致。

轮商精选 - 圆汇去年微升 留意日港「10064」 | 窝轮热炒特区
　　步入2026年，投资者或会关注亚洲货币走势将受哪些关键因素影响。在全球利率政策分歧、资金流向变化及地缘经济环境持续演变的背景下，日圆和离岸人民币或将成为市场焦点。尽管日本央行于12月加息，市场对未来加息步伐仍存分歧。彭博智库指出，日本首相及财政政策前景、日本央行政策正常化进程，以及区内地缘经济环境，均是影响日圆的重要因素。展望2026年，彭博智库预期日本央行或需进一步调整政策以应对通胀及经济复
2026-01-05 02:00 HKT
