闻风至 - 速腾聚创破位值得留神 | 鲜股落镬

踏入新一年，笔者近日不断思考有甚么题材是必定要放在自己仓底，机械人概念应是其中一个铁胆，单看近日各大机械人概念股宣布推出的新产品，又或是踢西瓜的宣传片，就知道这板块今年的热度未退，其中速腾聚创（2498）昨日更见突破横行势头，值得留神。



机械人这个红海战场正处于白热化阶段，领军AI行业的OpenAI最新发布新一代家务人形机械人「Neo」，定价2万美元（约15.6万港元）。老实说，以香港计，一个外佣最低工资也增至5100元，15.6万元只是两年半的薪金而已。国货机械人方面，先是小鹏（9868）的女性机械人行Catwalk，继而见到即将来港上市的宇树科技，其机械人凌空踢爆西瓜表演。



笔者认为，一批机械人的「卖铲人概念股」不容忽视，所谓「卖铲人概念股」，其实源自淘金潮时代的经典比喻：在一场热潮中，真正最稳赚不赔的，往往不是落场挖金的人，而是卖铲子、卖工具、卖补给品的那群企业。放到今天的机械人产业亦然：在众多品牌争夺「谁能造出最像人、最能干机械人」的同时，真正能长期受惠的，反而是那些提供底层技术、核心零件、感测系统、算力平台、驱动模组的公司。



至于那间机械人品牌能真正跑出，其实并不重要，更重要是这些机械人都离不开激光雷达、马达等重要零件。



速腾聚创的车规级激光雷达已成功打入多间新能源车企供应链，从比亚迪（1211）、理想（2015）、小鹏到海外品牌，都能见到速腾的身影。速腾聚创亦非靠单一产品吃饭，公司在智慧交通、物流仓储、工业自动化等领域的应用亦相当成熟。



从股价走势来看，速腾聚创昨日已见升穿38元短期阻力，下站正挑战45元大阻力位，若成功突破可再试去年高位53.5元。



闻风至