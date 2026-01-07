陈永陆 - 养成储蓄习惯 稳健理财 | 陆叔讲股

理财之道不在于追逐高回报，而在于稳健，量力而为。最新公布的「香港人『储蓄安全感』指标调查」结果，我不禁感慨，连续第8年的调查，显示大家在动荡的经济环境下，越来越重视储蓄作为安全网的角色，与我过往反复强调的存款概念不谋而合。调查显示，港人每人每月平均储蓄金额首次突破一万大关，达到10100元，比去年升3%创新高。这数字让我欣慰，因为它反映逾67%的市民维持储蓄习惯，当中75%选择银行活期或定期存款作为主要方式。这正中我一贯的理财哲学下怀：存款不是为赚大钱，而是为保本和应付不时之需。我一直认为，千万别盲目追逐高息产品，记住「回报越大，风险越大」赚了息却蚀了汇率本金，那叫「赚息而蚀水」，最终得不偿失。相反，香港的银行存款有最高80万元法定保障，这是稳健基础，让大家存得安心。长期规划应该是这样：闲置资金放在稳定存款，逐步累积安全网，避免借钱投资放大风险。



值得一提是年轻一代的调查发现，18至29岁受访者有储蓄习惯的比例高达89%，当中32%更定下年内储蓄目标，平均每月储蓄10900元，高于整体水平；他们的「安全感」评分也达56.9分，在各组别中名列前茅。年轻人意欲积极，远胜我们那一代，但我要提醒大家：储蓄不是盲冲，要结合风险评估。起步时别急于投资高风险股票，先筑好存款基石。调查中，54%受访者相信自己能达成27.9万元的年内目标，但记住「量力而为」。再看家长群组，这次调查特别深入探讨育有10岁或以下子女的父母，发现近8成有储蓄习惯，每月平均储蓄12100元，比5年前升4成；他们需要116万元才有足够「安全感」，高于整体的102万。6成家长更为每名子女额外储蓄226万，主要用于教育开支。这让我想起「养儿一百岁，长忧九十九」的古训，家长的财务规划确实更需前瞻。



整体而言，港人的「安全感」评分升至54.3分，创近4年新高；76%受访者评分达50分或以上。这显示大家在疫情和地缘政治不稳下，储蓄意识按年提升，正如存保会主席刘燕卿所言，市民倾向稳健方式如银行存款。我完全同意：存款保障计划不仅守护大家的钱，更强化心理安全，让人敢存敢计划。这调查证明港人越来越懂「存得安心」的道理，理财是马拉松，不是短跑；安全感来自稳健习惯，而非一夜暴富。希望这分享能启发大家，继续筑好自己的金融堡垒！



资深独立股评人

陈永陆