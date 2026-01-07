张日强 - 大手投资客乘势密密出手 | 楼声随笔

楼市气氛渐见好转，发展商推盘亦逐步回稳，其中西沙大盘率先打响第一枪推出应市，由于开价吸引，引领了大批客源涌出来，该盘连日来参观及收票相当理想，此外，大手投资客更密密出动，谷起整体的入票数字大幅弹升，据悉登记数字已多达逾1.6万票，惟发展商只作限量加推策略，2度加推每次限量推出73伙，相信仍在测试市场的反应，预期首批推售的单位仍可获市场承接。此外，其他新盘货尾亦分别获得大手投资客密密出手扫货。



受到去年多项利好消息的刺激，楼市已逐步趋向平稳，发展商亦开始加快推盘步伐，目前市场上唯一推出的西沙大盘，虽然是去年底正式开价，惟该盘将安排于本月内才开售，由于该盘连日来已取得理想的参观人流及入票数字，尤其投资客的大举出动，该盘连同原推及2度加推合共294伙（惟本周六只推出261伙），推出的首批呎价1.09万，以及2度加推呎价分别为1.1万及1.2万不等，由于售价仍极具吸引力，相信销情仍可延续去年5月的热况，预期本周开售可取得红盘高开的佳绩。



事实上，除西沙大盘获大手投资客垂青外，其他货尾盘同样受到大手投资客密密出手抢货，当中包括将军澳及启德货尾盘等备受追捧，一般购入后作收租用途，相信是受到去年的连环减息效应，预期今年仍有机会再作进一步减息行动，预期投资客仍会积极将资金投向物业市场。



张日强