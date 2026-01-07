Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 观望地缘局势变化 美元反复争持｜大行晨报

大行晨报
大行晨报
大行晨报
1小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　委内瑞拉总统马杜罗夫妇周一被押解至纽约联邦法院，面对包括毒品恐怖主义、可卡因进口共谋等多项重罪指控。美国总统特朗普表示不仅要打击所谓的毒品贩运网络，还明确表示要开放委内瑞拉丰富的石油资源，让美国石油公司重返并重建当地能源基础设施。他甚至警告，如果委内瑞拉新政府不配合，将发动第二次打击，并暗示可能扩展到哥伦比亚和墨西哥。

　　委内瑞拉副总统罗德里格斯宣誓就任临时总统，虽然表达了对马杜罗的支持，但态度相对温和，没有明确表示抵抗。市场对美国突然向委内瑞拉发动军事行动，更直接逮捕了总统马杜罗及其妻子，这点燃了市场的避险情绪。这场突袭虽为短暂，却撼动拉美地缘格局，能源供应不确定性急剧上升，投资者转向黄金寻求庇护。而美元指数曾一度走高，但其后自高点回落；美国制造业数据持续低迷，显示经济面临压力，但强化了宽松预期的逻辑。本周市场另一焦点是本周五即将公布的美国12月非农就业数据，以及美联储今年的降息路径。交易员普遍预计，2026年至少有两次降息。

　　另外，日本央行行长植田和男出席日本银行业协会主办的新年会议时表示，如果经济走势符合预测，央行将继续提高基准利率。植田和男称，适当调整货币宽松政策将有助于实现稳定的通膨和更长期的经济增长。2025年12月日本央行会议决定加息25个基点，至0.75厘，达到30年来最高水平，这是日本央行自2024年启动紧缩周期以来的第3次升息。日本央行将于1月22日及23日召开会议，届时央行将更新其经济预测。

　　美元兑日圆继续维持自去年年底以来的窄幅盘整局面，可留意12月中旬汇价在154.30附近获见支撑，同时亦持于50天平均线之上，故若短期仍可守稳此区，或见美元兑日圆有机会正组织新一波上行走向。较近阻力先看157.30，阻力关键料为过去两个月未能突破的158水准；预计其后将会瞩目于160关口，延伸目标可看至160.60以至162水准。至于较近支持料为156及50天平均线155.40，下一级关注155及153水准。

　　美元兑瑞郎近日站稳于0.79水准上方，周一曾升见至0.7960水准，但其后抺去涨幅，整体上处于窄幅盘整格局。下方较大支持还有0.7850，随后将会关注0.77及0.76水准，进一步参考0.75关口。至于阻力位参考0.80及11月5日高位0.8124，较大阻力料为0.8250。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
大行晨报

最Hit
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
影视圈
5小時前
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
时事热话
10小時前
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
饮食
15小時前
食安中心吁不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21个批次婴幼儿配方奶粉 疑或受蜡样芽孢杆菌污染。网图
食安中心吁不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21个批次婴幼儿配方奶粉 疑或受蜡样芽孢杆菌污染（附批次资料）
社会
5小時前
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
影视圈
2026-01-05 19:30 HKT
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
生活百科
2026-01-05 17:45 HKT
前《爱回家》性感人妻自揭身体出问题 两大主要部位受伤达严重程度 曾因「太暴露」反击网民
前《爱回家》性感人妻自揭身体出问题 两大主要部位受伤达严重程度 曾因「太暴露」反击网民
影视圈
10小時前
陈庭欣廿字回应大屋搬细屋 亲爆「东张男神新欢」真实关系 《东周刊》独家爆跟十亿男友分手真相
01:24
陈庭欣廿字回应大屋搬细屋 亲爆「东张男神新欢」真实关系 《东周刊》独家爆跟十亿男友分手真相
影视圈
9小時前
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
影视圈
14小時前
寻秦记丨陈国邦再演「李斯」因潮文爆红 原是理科高材生想做工程师 移居泰国爱女读贵族学校
寻秦记丨陈国邦再演「李斯」因潮文爆红 原是理科高材生想做工程师 移居泰国爱女读贵族学校
影视圈
16小時前
更多文章
大行晨报 - 英镑短线动力仍强劲｜大行晨报
　　英国最新通胀升幅创8个月以来最低，11月英国整体消费物价指数（CPI）按年升幅由前值3.6%回落至3.2%，按月则下跌0.2%，前值为升0.1%。扣除食品、能源等的核心通胀按年升幅亦放缓至3.2%，两者均低于市场预期。同时，英伦银行于2025年12月议息会议中宣布减息0.25厘，将利率降至3.75厘，为2023年2月以来最低水平，不过今次会议投票结果显示，央行货币政策委员会以5比4的结果下调利
1小時前
大行晨报
大行晨报 - 澳元或可捕捉回升机会｜大行晨报
　　今周环球市场将有多项数据等待公布，重中之重则是将于本周五公布的2025年度最后一次美国非农就业数据，市场普遍预计美国12月失业率将轻微回落至4.5%，非农就业职位将增长5.5万份。受上周末美国突然发起对委内瑞拉的军事行动所影响，市场避险情绪升温，美汇指数在执笔之时暂时回升至98.7水平，多只非美货币均出现小幅回落。 　　另一边厢，受通胀重新抬头影响，市场揣测澳洲央行或将重启加息周期。数据
2026-01-06 02:00 HKT
大行晨报