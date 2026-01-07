大行晨报 - 观望地缘局势变化 美元反复争持｜大行晨报

委内瑞拉总统马杜罗夫妇周一被押解至纽约联邦法院，面对包括毒品恐怖主义、可卡因进口共谋等多项重罪指控。美国总统特朗普表示不仅要打击所谓的毒品贩运网络，还明确表示要开放委内瑞拉丰富的石油资源，让美国石油公司重返并重建当地能源基础设施。他甚至警告，如果委内瑞拉新政府不配合，将发动第二次打击，并暗示可能扩展到哥伦比亚和墨西哥。



委内瑞拉副总统罗德里格斯宣誓就任临时总统，虽然表达了对马杜罗的支持，但态度相对温和，没有明确表示抵抗。市场对美国突然向委内瑞拉发动军事行动，更直接逮捕了总统马杜罗及其妻子，这点燃了市场的避险情绪。这场突袭虽为短暂，却撼动拉美地缘格局，能源供应不确定性急剧上升，投资者转向黄金寻求庇护。而美元指数曾一度走高，但其后自高点回落；美国制造业数据持续低迷，显示经济面临压力，但强化了宽松预期的逻辑。本周市场另一焦点是本周五即将公布的美国12月非农就业数据，以及美联储今年的降息路径。交易员普遍预计，2026年至少有两次降息。



另外，日本央行行长植田和男出席日本银行业协会主办的新年会议时表示，如果经济走势符合预测，央行将继续提高基准利率。植田和男称，适当调整货币宽松政策将有助于实现稳定的通膨和更长期的经济增长。2025年12月日本央行会议决定加息25个基点，至0.75厘，达到30年来最高水平，这是日本央行自2024年启动紧缩周期以来的第3次升息。日本央行将于1月22日及23日召开会议，届时央行将更新其经济预测。



美元兑日圆继续维持自去年年底以来的窄幅盘整局面，可留意12月中旬汇价在154.30附近获见支撑，同时亦持于50天平均线之上，故若短期仍可守稳此区，或见美元兑日圆有机会正组织新一波上行走向。较近阻力先看157.30，阻力关键料为过去两个月未能突破的158水准；预计其后将会瞩目于160关口，延伸目标可看至160.60以至162水准。至于较近支持料为156及50天平均线155.40，下一级关注155及153水准。



美元兑瑞郎近日站稳于0.79水准上方，周一曾升见至0.7960水准，但其后抺去涨幅，整体上处于窄幅盘整格局。下方较大支持还有0.7850，随后将会关注0.77及0.76水准，进一步参考0.75关口。至于阻力位参考0.80及11月5日高位0.8124，较大阻力料为0.8250。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

大行晨报