大行晨报 - 英镑短线动力仍强劲｜大行晨报

英国最新通胀升幅创8个月以来最低，11月英国整体消费物价指数（CPI）按年升幅由前值3.6%回落至3.2%，按月则下跌0.2%，前值为升0.1%。扣除食品、能源等的核心通胀按年升幅亦放缓至3.2%，两者均低于市场预期。同时，英伦银行于2025年12月议息会议中宣布减息0.25厘，将利率降至3.75厘，为2023年2月以来最低水平，不过今次会议投票结果显示，央行货币政策委员会以5比4的结果下调利率，投票结果或显示委员们对于利率路径仍有较大分歧。



除此之外，英伦银行货币政策前瞻暗示，现阶段通胀已经足够降温，不排除进一步放宽货币政策，但同时表示，随着利率逐渐接近中性水平，未来减息决策可能将面临权衡。



近期受美国总统特朗普对委内瑞拉突然发起的军事行动所影响，市场避险情绪升温，但美元出现短线反弹后回落，美汇指数周一盘中短暂拉升至98.86水平，并未能突破50天线，导致英镑、澳元、纽元及日圆等非美货币出现反弹。英镑兑美元曾于去年第3季迎来整固，由去年7月1日高位约1.3788水平回落至11月4日约1.301水平。现时，英镑兑美元已重返1.355水平。日线图技术指标来看，英镑兑美元14天相对强弱指数（RSI）暂时未见超买，短线不排除有机会上试1.36水平，若能成功守稳该位置，下一高位则为去年9月高位约1.372水平。



光大证券国际产品开发及零售研究部



大行晨报