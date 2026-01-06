朱红 - 小米好淡争持 留意「23341」 | 窝轮热炒特区

小米集团（1810）董事长雷军在新年直播中表示今年挑战不少，并透露今年电动车出货量目标为55万辆，券商研究报告指低于市场预期的60万至70万辆。小米表现反复，先升后跌至10天线在约39.5元附近好淡争持。如看好小米可留意认购证「23341」，行使价55.77元，实际杠杆6倍，今年7月到期。如看淡小米可留意认沽证「22284」，行使价27.8元，实际杠杆6倍，今年6月到期。



金融监督管理总局数据显示，去年首11个月保险业总计实现保费收入57629亿元人民币，按年增长7.6%。其中，人身险公司实现保费收入41472亿元，按年增长9.1%。中国人寿（2628）股价造好，曾升至29.88元创近年新高。如看好中国人寿，可留意中寿认购证「21674」，行使价36.66元，实际杠杆5倍，今年9月到期。如看淡中国人寿，可留意中寿认沽证「21675」，行使价20元，实际杠杆5倍，今年9月到期。



另外，有报道指快手（1024）旗下AI模型可灵在海外市场备受欢迎，在韩国图形和设计类应用中名列第一，而在美国、越南、土耳其等地亦位列前十。快手股价升幅显著，曾升逾一成高见75.25元，创两个多月新高。如看好快手，可留意快手认购证「17442」，行使价88.93元，实际杠杆4倍，今年7月到期。如看淡快手可留意认沽证「19035」，行使价68.83元，实际杠杆3倍，今年3月到期。



重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/界内证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/界内证/牛熊证之流通量提供者，亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/界内证/牛熊证提供买卖报价者。



中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红