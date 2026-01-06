Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张日强 - 新盘旺势二手睇楼量升温 | 楼声随笔

楼声随笔
楼声随笔
张日强
9小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

整体市场气氛渐见好转，市场上暂时只有西沙新盘正在收票，由于该盘开价吸引，随即引领大批客源前往参观示范单位，连日来该盘参观人流相当不俗，发展商亦顺势加推应市，除了该盘引领大批客源外，就连多个二手楼睇楼量亦受到带动，当中以市区蓝筹屋苑表现较佳，大部分屋苑睇楼量亦按周上升，相信市场亦有用家及投资者对二手楼具有一定兴趣，尤其早前买卖双方已商讨了一段时间，近日市况好转亦重返谈判桌。

　　整体楼市气氛表现不俗，受到多项利好消息带动，楼市亦缓缓升温，过去一年楼价已累升约3%，上月整体楼宇买卖录逾8500宗，较去年11月的7121宗增加约20%，反映市况已呈回升迹象，市场用家及投资者亦逐步对楼市重拾信心，尤其刚于上周公布开价的西沙新盘，即时引领了大批客源涌出来，当中市场仍有实力投资客有意大手购货，而该盘睇楼气氛相当不俗，亦带旺二手楼市场的睇楼量，市场多个屋苑的睇楼量亦按周升约3%至6%不等。

　　事实上，经过长假期节日气氛渐散，睇楼活动亦逐步复常，由于市场上只有西沙新盘推出应市，未有其他新盘竞争下，二手楼市场的睇楼量亦随即增加，各大指标屋苑于过去的周六日睇楼量亦有明显的升幅，部分买卖双方更是早前曾经洽商的个案，今次重返谈判桌，预期随着睇楼量升温的实况下，成交量有机会逐级回升。

张日强

最Hit
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
生活百科
18小時前
TVB颁奖典礼2025丨漏网镜头逐格睇 谭咏麟笑容耐人寻味 陈豪见两人得奖表情抢镜 陈庭欣台下抹泪
TVB颁奖典礼2025丨漏网镜头逐格睇 谭咏麟笑容耐人寻味 陈豪见两人得奖表情抢镜 陈庭欣台下抹泪
影视圈
18小時前
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
饮食
16小時前
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
饮食
14小時前
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
影视圈
16小時前
74岁影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 丧礼以高规格进行由两巨星扶灵
74岁影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 丧礼以高规格进行由两巨星扶灵
影视圈
14小時前
万千星辉2025丨佘诗曼四度封视后欠新鲜感？竟被呼吁让奖畀李施嬅 网民：但系阿佘真系做得好㖞
万千星辉2025丨佘诗曼四度封视后欠新鲜感？竟被呼吁让奖畀李施嬅 网民：但系阿佘真系做得好㖞
影视圈
13小時前
生擒马杜罗｜委内瑞拉总统府附近传密集枪声 数小时前临时总统就任
01:10
生擒马杜罗｜委内瑞拉总统府附近传密集枪声 数小时前临时总统就任
即时国际
2小時前
宣萱自爆曾当小三：系我自己傻  罕谈情史认对男人有戒心  揭TVB辛酸史曾被影帝闹到喊
宣萱自爆曾当小三：系我自己傻  罕谈情史认对男人有戒心  揭TVB辛酸史曾被影帝闹到喊
影视圈
17小時前
万千星辉2025丨声梦小花詹天文再失礼：多谢可以畀几位前辈颁奖 与林敏骢抢奖被寸「我畀你㗎」
01:05
万千星辉2025丨声梦小花詹天文再失礼：多谢可以畀几位前辈颁奖 与林敏骢抢奖被寸「我畀你㗎」
影视圈
23小時前
更多文章
张日强 - 大盘抢攻率先打响第一枪 | 楼声随笔
正式踏入2026年，各大发展商已部署今年的推盘计划，虽然西沙新盘于去年底开价，惟正式开售将会安排于本月内进行，故该盘算是为今年率先打响第一枪，受到去年多项利好因素刺激，当中包括政府推出的新房策措施，再加上本港银行2度减息成为诱因，用家及投资者纷纷乘势抢货，导致去年全年新盘成交量突破2万宗，属有纪录以来的新高数字，预期发展商将会延续旺势，月内将陆续有新盘应市，以便捕捉楼市先机。&nbsp; 新盘陆
2026-01-05 02:00 HKT
楼声随笔