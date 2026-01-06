张日强 - 新盘旺势二手睇楼量升温 | 楼声随笔

整体市场气氛渐见好转，市场上暂时只有西沙新盘正在收票，由于该盘开价吸引，随即引领大批客源前往参观示范单位，连日来该盘参观人流相当不俗，发展商亦顺势加推应市，除了该盘引领大批客源外，就连多个二手楼睇楼量亦受到带动，当中以市区蓝筹屋苑表现较佳，大部分屋苑睇楼量亦按周上升，相信市场亦有用家及投资者对二手楼具有一定兴趣，尤其早前买卖双方已商讨了一段时间，近日市况好转亦重返谈判桌。



整体楼市气氛表现不俗，受到多项利好消息带动，楼市亦缓缓升温，过去一年楼价已累升约3%，上月整体楼宇买卖录逾8500宗，较去年11月的7121宗增加约20%，反映市况已呈回升迹象，市场用家及投资者亦逐步对楼市重拾信心，尤其刚于上周公布开价的西沙新盘，即时引领了大批客源涌出来，当中市场仍有实力投资客有意大手购货，而该盘睇楼气氛相当不俗，亦带旺二手楼市场的睇楼量，市场多个屋苑的睇楼量亦按周升约3%至6%不等。



事实上，经过长假期节日气氛渐散，睇楼活动亦逐步复常，由于市场上只有西沙新盘推出应市，未有其他新盘竞争下，二手楼市场的睇楼量亦随即增加，各大指标屋苑于过去的周六日睇楼量亦有明显的升幅，部分买卖双方更是早前曾经洽商的个案，今次重返谈判桌，预期随着睇楼量升温的实况下，成交量有机会逐级回升。



张日强