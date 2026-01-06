甄荣 - 中伟新材与中伟股份值得重点布局｜中环晨星

近日，中伟股份（300919.SZ）及中伟新材（2579）获易方达基金、汇添富基金、鹏华基金、富国基金、博时基金、国寿资产、华夏基金、东证资管、农银资管、交银施罗德、泉果基金等在内的200间机构集中调研，重点聚焦近期备受市场关注的镍系业务、印尼政策与镍价上涨、磷酸铁锂布局、锂矿及固态电池产业化进展相关内容，彰显资本市场对该公司多维度业务布局的高度关注。



行业层面，印尼政府对镍矿行业的管控持续收紧，相关政策动态频出。近期，由巴西淡水河谷公司基本金属部门与印尼政府合资组建的印尼淡水河谷公司表示：因年度工作计划未获官方批准，公司镍矿已暂停了开采活动，进一步加剧市场对镍资源供给紧张的预期，为镍价上行提供了强劲助推力。



锁定最多6亿湿吨镍矿资源供应



镍价走势上，上涨趋势已明确凸显并持续强化。自12月中旬起，LME镍价从14235美元/吨的低点快速攀升，截至目前已触及16760美元/吨，累计涨幅超17%，1.7万美元整数关口已近在咫尺，突破预期强烈。



镍系材料业务为中伟股份及中伟新材的核心业务板块，2024年，该业务规模达161.63亿元，市场占有率连续5年以上稳居全球首位。同时，中伟股份持续深化产业一体化生态构建，通过投资、参股、长期合作协议、包销等多元模式，锁定了5-6亿湿吨镍矿资源的稳定供应；并已在印尼布局建成四大镍原料产业基地，成功打通「资源+材料」垂直一体化产业链生态，在此背景下，LME镍价上涨将对该公司经营利润产生积极正向影响。



此外，中伟股份及中伟新材积极拓展业务布局，已成功开发并量产多款适配固态电池体系的前驱体产品，包括「9系单晶正极材料前驱体」和「超小粒径富锂锰基材料前驱体」等，相关产品已通过客户认证，并实现五十吨级以上批量供货。在电解质材料领域，该公司重点聚焦氧化物与硫化物两大核心技术路线，着力通过前驱体、正极材料、固态电解质等关键环节的协同研发，构建起全流程技术能力体系，为后续抢占固态电池材料市场奠定了坚实基础。



从市场发展趋势来看，受益于中国市场长续航需求升级、单车带电量提升、固态电池产业化进程加速，叠加欧洲新能源汽车市场需求向好等多重利好因素，未来镍系材料仍拥有广阔的市场增长空间。



碳酸锂方面，近期碳酸锂主力期货合约价格曾一度突破13万关口，创2023年11月以来的新高，自今年6月底以来累计涨幅已经翻倍有余，锂资源价值重估趋势明显。



产能布局方面，中伟股份已在贵州开阳布局了20万吨磷酸铁和5万吨磷酸铁锂产能。锂资源储备上，该公司精准把握行业周期底部机遇，以低成本获取阿根廷两座盐湖锂矿，收购成本优势显著，掌控的碳酸锂资源量超1000万吨；资源协同层面，该公司印尼冶炼产线副产的高冰镍含铁，可直接用于LFP生产，实现了铁资源的高效协同利用。



值得关注的是，中伟股份位于贵州的中伟新场磷矿项目近日正式启动。根据中伟兴阳矿业于2025年1月21日取得的新场磷矿《采矿许可证》，该矿区面积达6.6999平方公里，规划建设规模为280万吨/年，采矿有效期10年；另据《勘探报告》显示，该磷矿总资源量达9844.05万吨，属大型优质磷矿资源，资源禀赋优越。



此次启动的新场磷矿项目，将与中伟股份开阳基地已建成的20万吨/年磷酸铁产线、5万吨/年高端磷酸铁锂产线形成协同，共同构成该公司磷系「矿-化-材-回收」一体化战略的核心载体，不仅该公司企业锁定远期利润增长支点，更将为其高质量发展注入强劲动力。



具全产业链一体化布局



综合来看，中伟股份及中伟新材作为全球新能源材料领域的领先企业，具备全产业链一体化布局、前沿技术领先实力与优质客户资源优势。在镍价上涨、锂价反弹的行业红利下，叠加固态电池产业化加速、新能源汽车与储能市场需求增长的行业机遇，该公司盈利能力有望持续提升，长期投资价值凸显，值得投资者重点布局。



甄荣