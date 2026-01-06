大行晨报 - 风险偏好弱化 澳元呈回跌风险｜大行晨报

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

9小時前
　　周末美国将委内瑞拉总统马杜罗抓捕后，周一美元因避险需求而上涨。在地缘风险忧虑升温的背景下，油价呈现拉锯态势，债券及黄金则因其避险属性而走高。投资者正在评估此起事件的后续影响。另外，本周市场焦点亦落在即将密集发布的关键美国经济数据，其中关键为美国12月就业数据。

　　近期一系列表现坚韧的美国经济数据，已使市场开始考虑今年美国联储局降息步伐可能放缓。投资者同时也在关注美国总统特朗普对于下一任美联储主席的提名，市场预期新主席将持更为宽松的政策取向。

　　欧罗兑美元走势，技术图表所见，汇价近日正缓缓走低，在周一更跌破1.17关口，为去年12月11日以来首次失守此关口，并且明确下破11月底以来的上升趋向线，再而RSI及随机指数均告走低，预料欧罗兑美元短线或仍见进一步下调压力。较近支撑先看50天平均线1.1640，下一级参考1.16及200天平均线1.1560水准，关键指向1.15关口。至于向上则为以25天平均线1.1720为依据，若后市汇价可重返此区之上，则可望欧罗有重新回稳的倾向，较近阻力回看1.1770及去年12月24日高位1.1809，其后则会瞩目于9月17日高位1.1918以至1.20关口。

　　澳元兑美元在周一未有太大波动，尚见维持在近两周的波动区间内，由于此前在12月大致上落于0.66至0.67，在突破顶部后亦为重新以0.67水准为依据，另一位置要留意是25天平均线，目前位于0.6655，若然此两区见明确失守，则要慎防澳元有开展回调的风险。以黄金比率计算，23.6%及38.2%的回吐幅度为0.6655及0.6610，扩展至50%及61.8%的幅度则为0.6575及0.6540水准。去年11月21日低位0.6421则是中期关键参考。至于上方阻力估计在0.6750及0.68关口，下一级预估在0.6950及0.70关口。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
