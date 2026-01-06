大行晨报 - 澳元或可捕捉回升机会｜大行晨报

今周环球市场将有多项数据等待公布，重中之重则是将于本周五公布的2025年度最后一次美国非农就业数据，市场普遍预计美国12月失业率将轻微回落至4.5%，非农就业职位将增长5.5万份。受上周末美国突然发起对委内瑞拉的军事行动所影响，市场避险情绪升温，美汇指数在执笔之时暂时回升至98.7水平，多只非美货币均出现小幅回落。



另一边厢，受通胀重新抬头影响，市场揣测澳洲央行或将重启加息周期。数据显示，澳洲去年第3季通胀飙升至3.2%，亦高于第2季度的2.1%，创自2024年第2季度以来的最高水平，并超出市场预期的3%。受汽油价格暴涨23.6%，以及电费上涨加快，商品通胀则攀升至5个季度来的高位。此外，服务业通胀从第2季度的3年低位，回升至3.5%。



澳洲央行在去年12月议息会议时，已宣布将利率维持在3.6%不变，为连续第3次会议按兵不动。澳央行称，现阶段国内的通胀前景偏向上行，经济回升势头亦比预期的要强劲。议息声明加深市场对澳洲央行重启加息周期的憧憬。在其他西方主要央行逐渐下调利率之际，澳央行却有机会重启加息周期，消息或令澳元走势向上，而且澳洲利率和其他主要国家的息差将拉阔。自去年11月下旬以来，澳元兑美元迎来一轮反弹，并一度高见0.6728，创2024年10月以来的高位，执笔之时受美元小幅上扬影响，澳元暂时回落至0.667水平，多项技术指标亦未达超买区域，我们认为澳元现时仍可小注追入以捕捉回升机会，初步目标价为0.68水平。



