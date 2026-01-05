朱红 - 晶片股造好 中芯吼「13923」 | 窝轮热炒特区

国家主席习近平发表新年贺词，提及中国在人工智能及晶片产业方面取得重大成就，晶片自主研发有了新突破。晶片股份显著造好，中芯国际（981）上周五曾升至75.4元，创个多月新高。如看好中芯可留意认购证「13923」，行使价88.05元，实际杠杆4倍，今年6月到期；如看淡中芯可留意认沽证「21097」，行使价68.88元，实际杠杆4倍，今年5月到期。



小米（1810）公布上月小米汽车交付量超过5万辆，其中SU7在过去12个月内是20万以上轿车累计销量排名第一，YU7则连续4个月成为中大型SUV销量第一。小米股价持续反弹，重越10天线曾高见40.5元。如看好小米可留意认购证「23341」，行使价55.77元，实际杠杆6倍，今年6月到期。如看淡小米可留意认沽证「22284」，行使价27.8元，实际杠杆6倍，今年6月到期。



重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。



中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红