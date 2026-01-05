轮商精选 - 圆汇去年微升 留意日港「10064」 | 窝轮热炒特区

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　步入2026年，投资者或会关注亚洲货币走势将受哪些关键因素影响。在全球利率政策分歧、资金流向变化及地缘经济环境持续演变的背景下，日圆和离岸人民币或将成为市场焦点。尽管日本央行于12月加息，市场对未来加息步伐仍存分歧。彭博智库指出，日本首相及财政政策前景、日本央行政策正常化进程，以及区内地缘经济环境，均是影响日圆的重要因素。展望2026年，彭博智库预期日本央行或需进一步调整政策以应对通胀及经济复苏挑战，惟政策指引或较为审慎。

　　截至上周五，每百日圆兑港元仍于5算水平之下，日圆于2025年终止自2021年起的4年连跌，全年录得约0.5%轻微升幅。如看好日圆兑港元后市，可参考日港认购证「10064」，行使价5.3，实际杠杆约18.1倍，今年4月到期；如看淡日圆兑港元走势，可留意日港认沽证「10063」，行使价4.8，实际杠杆约13.5倍，今年6月到期。

摩根大通亚洲上市衍生产品销售部

本资料仅供香港居民或合资格投资者作为资讯参考。本资料所述之结构性产品并无抵押品。如发行人及担保人无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。本页面提供有关结构性产品的资讯由摩根大通证券（亚太）有限公司（「摩根大通」）编制，仅供参考用途，并不构成任何要约、建议、提呈出售或招揽购买任何上述产品，亦并不构成摩根大通或其联属公司进行任何交易之承诺。

