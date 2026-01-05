Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伍一山 - 恒指有望挑战横行区顶部 | 有钱图

伍一山
9小時前
产经 专栏
港股2026年首个交易日开门红，恒指高开87点至25717，其后升幅迅速扩大，午后攀至全日高位26345，劲升715点，收市回顺至26338，大升707点，美中不足是成交偏小，全日成交额仅1409亿元。

　　以周线图分析，恒指上周低位25554，高位26345，一周累升519点，以阳烛升破10周线（25970）阻力。周线技术指标改善，MACD牛熊，熊差连续两周收窄；慢随机指数发出买入讯号；9周RSI升至57.19。保历加通道收窄，中线横行格局未变。

　　恒指去年9月开始于高位横行整固，区间顶部为27381，底部为25086。11月中开始，恒指于区间中轴之下运行，反弹屡次受制于10周线。恒指近期连续4周出现十字星，已指出有利反弹，上周以阳烛同时升破10周线和区间中轴，短期有望挑战区间顶部阻力，惟若成交没有相应增加，27300关口相信不易升破。

　　国企指数是日大升255点报9168，周线技术指标改善，MACD牛熊，熊差开始收窄；慢随机指数发出买货讯号，9周RSI升越中轴报52.55。国指20周线（9188）是短线阻力之一，升破有望上试9600水平。

中航科工升破下降轨

　　中航科工（2357）升6.8%收报4.24元，公司日前发公告，为进一步完善集团机载产业链，增强机载产业的协同效应，集团附属公司中航机载与航空产业投资签订合伙企业份额转让协定，是次收购有助增强集团的航空机载产品核心竞争力。

　　走势上，中航科工股价去年8月升至5.01元超买，RSI出现顶背驰，阴阳烛以十字星加大阴烛展开调整，近期于3.75元水平见小双底，MACD出现底背驰，上周五以大阳烛升破降轨，可候回吐至4.15元买入，目标价5元，跌破3.95元止蚀。

