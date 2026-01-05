Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至 - 上电加速转型值博 | 鲜股落镬

鲜股落镬
鲜股落镬
闻风至
9小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

港股踏入2026年即有个好开始，恒生指数上周五于元旦假后复市即大涨707点，收造26338点，逼近全日高位报收，并以大阳烛收复两万六大关。北水继续休战下，全日成交金额仍达1408.6亿元。

　　本栏去年多次向大家介绍的上海电气（2727）似是大变在即，集团去年底公布了几项大动作及大合作，均显示集团有意集中资源办大事，其中一个重大方向则是集团在核聚变领域上有意大展拳脚。

　　上海电气被视为核聚变技术的「国家队」领军成员之一，据报，自2025年以来，上海电气迎来线圈盒、冷屏、杜瓦等聚变部件的交付高峰期，并预计这股热潮将在2026年延续。

　　据中央订出的时间表，聚变能技术目前在2035年建成中国首个工程实验堆，到2045年左右建成内地首个商用示范堆。

　　去年底，集团连续与多间央企签署深化协议，例如与中广核集团在核电安全、技术创新和国产化替代等方面强化互信，聚焦核心技术攻关与产业融合。其中包括与中核集团深化战略合作，未来将在核电装备研发供货、聚变产业协同、新能源开发、工程建设、国际市场开拓等领域加大合作力度。

　　集团又与中国华能围绕新能源、电力装备等领域深化合作；与中交集团升级全面战略合作，双方拟围绕深化绿色能源、高端装备、海外市场等重点领域协同合作进行深入交流。

　　无论是与中广核、中核集团在核电与聚变领域的协同攻关，还是与华能、中交在新能源、高端装备与海外市场的全面合作，均显示上海电气正从「单一设备供应商」向「能源科技综合平台」加速转型。

　　上海电气本身已为核电设备的首选股，本栏在此前的文章已经深入分析，踏入新一年，集团在核聚变领域的潜力更是开始浮上水面的一年。

　　据华创证券分析指，预计可控核融合在2025至2028年逐步进入资本开支扩张周期，未来3至5年将是核融合项目投招标的高峰时期，统计国内主要核融合项目预计投入1465亿元人民币。这1465亿元人民币的潜在市场当中，可以预见，上海电气将会吃下一个不错的市场份额。

闻风至

最Hit
曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB 子女一致反对 认高估自己：以为唔使咁辛苦
曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB  子女一致反对  认高估自己：以为唔使咁辛苦
影视圈
4小時前
一文睇清《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点 曾志伟卸任总经理 黄宗泽夺视帝佘诗曼四封视后
00:56
一文睇清《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点 曾志伟卸任总经理 黄宗泽夺视帝佘诗曼四封视后
影视圈
11小時前
星岛申诉王｜现实版「溏心风暴」粉面厂后人 兄弟联手争产再反目
05:43
星岛申诉王｜「四哥」被控独吞千万遗产 贱卖物业填赌债 兄弟决裂：他准备走佬
申诉热话
3小時前
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
饮食
16小時前
万千星辉2025｜《新闻女王2》黄宗泽首封视帝：以为冇得再上嚟  曾恋胡杏儿7年  不婚主义身家过亿
01:00
万千星辉2025｜《新闻女王2》黄宗泽首封视帝：以为冇得再上嚟  曾恋胡杏儿7年  不婚主义身家过亿
影视圈
12小時前
曾志伟卸任TVB总经理丨重温5年改革路 《中年好声音》等综艺获好评 邀巨星出席大骚 前艺员回归拍剧
曾志伟卸任TVB总经理丨重温5年改革路 《中年好声音》等综艺获好评 邀巨星出席大骚 前艺员回归拍剧
影视圈
11小時前
61岁TVB节目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心脏扩大
61岁TVB节目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心脏扩大
影视圈
2026-01-04 10:00 HKT
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事｜Juicy叮
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事｜Juicy叮
时事热话
22小時前
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
好去处
18小時前
内地男女来港行山途经西贡心朗村 明渠旁扎营休息 惊动村民报警求助
内地男女来港行山途经西贡心朗村 明渠旁扎营休息 惊动村民报警求助
突发
12小時前
更多文章
闻风至 - 中烟香港业绩突破可期 | 鲜股落镬
港股于除夕半日市再度回落。恒生指数低开53点报25801点，其后跌幅曾扩至300点，低见25554点。最终收报25630，跌224点。半日市录得成交金额1189.7亿元，未有如平安夜般不足千亿。2025年恒指累升27.8%或5570点，展望2026年或转趋波动。 　　中烟香港（6055）业绩表现在经历过2022年的急挫后，在2024年财年纯利再创高峰，2025年上半年更是录得中期纯利7.06
2026-01-02 02:00 HKT
鲜股落镬