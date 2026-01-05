闻风至 - 上电加速转型值博 | 鲜股落镬

港股踏入2026年即有个好开始，恒生指数上周五于元旦假后复市即大涨707点，收造26338点，逼近全日高位报收，并以大阳烛收复两万六大关。北水继续休战下，全日成交金额仍达1408.6亿元。



本栏去年多次向大家介绍的上海电气（2727）似是大变在即，集团去年底公布了几项大动作及大合作，均显示集团有意集中资源办大事，其中一个重大方向则是集团在核聚变领域上有意大展拳脚。



上海电气被视为核聚变技术的「国家队」领军成员之一，据报，自2025年以来，上海电气迎来线圈盒、冷屏、杜瓦等聚变部件的交付高峰期，并预计这股热潮将在2026年延续。



据中央订出的时间表，聚变能技术目前在2035年建成中国首个工程实验堆，到2045年左右建成内地首个商用示范堆。



去年底，集团连续与多间央企签署深化协议，例如与中广核集团在核电安全、技术创新和国产化替代等方面强化互信，聚焦核心技术攻关与产业融合。其中包括与中核集团深化战略合作，未来将在核电装备研发供货、聚变产业协同、新能源开发、工程建设、国际市场开拓等领域加大合作力度。



集团又与中国华能围绕新能源、电力装备等领域深化合作；与中交集团升级全面战略合作，双方拟围绕深化绿色能源、高端装备、海外市场等重点领域协同合作进行深入交流。



无论是与中广核、中核集团在核电与聚变领域的协同攻关，还是与华能、中交在新能源、高端装备与海外市场的全面合作，均显示上海电气正从「单一设备供应商」向「能源科技综合平台」加速转型。



上海电气本身已为核电设备的首选股，本栏在此前的文章已经深入分析，踏入新一年，集团在核聚变领域的潜力更是开始浮上水面的一年。



据华创证券分析指，预计可控核融合在2025至2028年逐步进入资本开支扩张周期，未来3至5年将是核融合项目投招标的高峰时期，统计国内主要核融合项目预计投入1465亿元人民币。这1465亿元人民币的潜在市场当中，可以预见，上海电气将会吃下一个不错的市场份额。



闻风至