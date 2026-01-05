邓力文 - 展望2026加密货币主题（一） | Exchange²

踏入2026年，回顾2025年加密市场的最大问题，其实并非技术欠缺，亦非监管过严，而是最简单、最残酷的一句话：「少人玩」。无论是DEX还是DAO，大家都不约而同地面对同一难题：流动性越来越干、用户越来越少、玩法越来越闷。说得直白点，市场就像一间装潢华丽的赌场，但入面只有庄家，无人落注。就算规矩再公平，冇客都系白做。



期权有望重新带动市场

从2020年的流动性挖矿，到2023至2024年的永续合约套利，加密世界经历过一段所谓「懒人收益」的盛世。市场充满各种不用动脑、年化20%起跳的简单玩法，参与者只需锁仓、挖矿、转仓，收益自动流入。随时间，这类套利空间被挤压至几乎消失。市场游戏逐渐转向机构化、效率化。在这个背景下，「期权」可能会成为2026年重新带动市场流动性的关键工具。以Polymarket，Euphoria为例，它们把期权抽象成极简单的介面：「你觉得今晚会落雨？」然后按个掣下注。用户毋须理解波动率、delta或保证金，只需要：有直觉、有情绪、有一只手指。这类应用既刺激、又容易上瘾，实现咗期权最原始但最迷人的特质：小注博大、风险明确、即时反馈。



2026年的期权市场，将会出现清晰分流。第一层：大众抽象应用。打造「可玩性」，例如Robinhood当年推动美国散户期权爆炸性增长。今Polymarket成功处理超过90亿美元交易，证明散户唔怕期权。第二层：机构级基础设施Rysk、Derive等协议针对DAO金库、资产配置者与专业基金，提供全额抵押、结构化收益、波动率管理工具，唔讲UX，讲效能。



期权未必系牛市起点，但可能系下一场好戏的开场动画。毕竟，加密市场最怕的唔系监管、唔系技术，而系无玩法。期权，可能就系令「无客落场」重新热闹的游戏。



邓力文