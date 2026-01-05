Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

邓力文 - 展望2026加密货币主题（一） | Exchange²

Exchange²
Exchange²
邓力文
9小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

踏入2026年，回顾2025年加密市场的最大问题，其实并非技术欠缺，亦非监管过严，而是最简单、最残酷的一句话：「少人玩」。无论是DEX还是DAO，大家都不约而同地面对同一难题：流动性越来越干、用户越来越少、玩法越来越闷。说得直白点，市场就像一间装潢华丽的赌场，但入面只有庄家，无人落注。就算规矩再公平，冇客都系白做。

期权有望重新带动市场

　　从2020年的流动性挖矿，到2023至2024年的永续合约套利，加密世界经历过一段所谓「懒人收益」的盛世。市场充满各种不用动脑、年化20%起跳的简单玩法，参与者只需锁仓、挖矿、转仓，收益自动流入。随时间，这类套利空间被挤压至几乎消失。市场游戏逐渐转向机构化、效率化。在这个背景下，「期权」可能会成为2026年重新带动市场流动性的关键工具。以Polymarket，Euphoria为例，它们把期权抽象成极简单的介面：「你觉得今晚会落雨？」然后按个掣下注。用户毋须理解波动率、delta或保证金，只需要：有直觉、有情绪、有一只手指。这类应用既刺激、又容易上瘾，实现咗期权最原始但最迷人的特质：小注博大、风险明确、即时反馈。

　　2026年的期权市场，将会出现清晰分流。第一层：大众抽象应用。打造「可玩性」，例如Robinhood当年推动美国散户期权爆炸性增长。今Polymarket成功处理超过90亿美元交易，证明散户唔怕期权。第二层：机构级基础设施Rysk、Derive等协议针对DAO金库、资产配置者与专业基金，提供全额抵押、结构化收益、波动率管理工具，唔讲UX，讲效能。

　　期权未必系牛市起点，但可能系下一场好戏的开场动画。毕竟，加密市场最怕的唔系监管、唔系技术，而系无玩法。期权，可能就系令「无客落场」重新热闹的游戏。

邓力文

最Hit
曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB 子女一致反对 认高估自己：以为唔使咁辛苦
曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB  子女一致反对  认高估自己：以为唔使咁辛苦
影视圈
4小時前
一文睇清《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点 曾志伟卸任总经理 黄宗泽夺视帝佘诗曼四封视后
00:56
一文睇清《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点 曾志伟卸任总经理 黄宗泽夺视帝佘诗曼四封视后
影视圈
11小時前
星岛申诉王｜现实版「溏心风暴」粉面厂后人 兄弟联手争产再反目
05:43
星岛申诉王｜「四哥」被控独吞千万遗产 贱卖物业填赌债 兄弟决裂：他准备走佬
申诉热话
3小時前
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
饮食
16小時前
万千星辉2025｜《新闻女王2》黄宗泽首封视帝：以为冇得再上嚟  曾恋胡杏儿7年  不婚主义身家过亿
01:00
万千星辉2025｜《新闻女王2》黄宗泽首封视帝：以为冇得再上嚟  曾恋胡杏儿7年  不婚主义身家过亿
影视圈
12小時前
曾志伟卸任TVB总经理丨重温5年改革路 《中年好声音》等综艺获好评 邀巨星出席大骚 前艺员回归拍剧
曾志伟卸任TVB总经理丨重温5年改革路 《中年好声音》等综艺获好评 邀巨星出席大骚 前艺员回归拍剧
影视圈
11小時前
61岁TVB节目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心脏扩大
61岁TVB节目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心脏扩大
影视圈
2026-01-04 10:00 HKT
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事｜Juicy叮
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事｜Juicy叮
时事热话
22小時前
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
好去处
18小時前
内地男女来港行山途经西贡心朗村 明渠旁扎营休息 惊动村民报警求助
内地男女来港行山途经西贡心朗村 明渠旁扎营休息 惊动村民报警求助
突发
12小時前
更多文章
邓力文 - 年底回顾谁活下来了？ | Exchange²
每当笔者出席活动，总有人问：「除咗Bitcoin，仲有咩币值博？」这问题一年比一年难答。公链世界的残酷在2025年展露无遗：你有用户、你有收入、你就能活下去；如果只剩叙事、没人留在链上，那再多的TVL和交易量也是多余。 　　近年底就把握机会与大家一同回顾币圈各大公链的情况。根据PANews团队与DefiLlama、Artemis数据，2025年全网26条主流公链整体TVL年增率仅为5.89%
2025-12-29 02:00 HKT
Exchange²