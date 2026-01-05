张日强 - 大盘抢攻率先打响第一枪 | 楼声随笔

正式踏入2026年，各大发展商已部署今年的推盘计划，虽然西沙新盘于去年底开价，惟正式开售将会安排于本月内进行，故该盘算是为今年率先打响第一枪，受到去年多项利好因素刺激，当中包括政府推出的新房策措施，再加上本港银行2度减息成为诱因，用家及投资者纷纷乘势抢货，导致去年全年新盘成交量突破2万宗，属有纪录以来的新高数字，预期发展商将会延续旺势，月内将陆续有新盘应市，以便捕捉楼市先机。

新盘陆续推 捕捉楼市先机

楼市经过去年「过山车」的洗礼后，楼价由级级下跌后出现倒升的实况，去年首11个月已累升约3%，一洗过去3年的颓势，相信是受惠多项利好因素，包括政府去年初《财政预算案》实施的百元印花税门槛由楼价300万上调至400万或以下物业，加上下半年录得连环减息等，随即引领大批用家及投资者或大手客更加快入市步伐，以致成交量急速升温，而楼价更连续6个月录得升幅，反映楼价受到政策及连环减息的推动录得缓缓升温。



受到多项利好因素带动，上月整体楼宇买卖录逾8500宗，较去年11月的7121宗增加约20%，并自去年4月后首次重逾8500宗水平，而截至上月30日已录80219宗，较去年全年67979宗高出约18%，亦创4年新高，整体成交量弹升将有助后市发展，发展商亦顺势加快推盘步伐，其中西沙大盘更率先抢攻，该盘每呎开价1.09万，入场价343万，由于连日来参观及收票情况极为理想，发展商更顺势加推应市，以近日用家及投资者入票走势了解，预期正式推售时可顺利开出红盘。



事实上，整体楼市已趋向平稳，尤其去年楼价已累升约3%，发展商亦逐步加快推盘步伐，虽说目前市场上只有西沙大盘收票中，暂时仍未有其他新盘加入战团，惟各方都有意先行观察西沙大盘的销情再作部署，由于每年3月期间都有机会出现楼市小阳春局面，预期部分发展商已计划于农历新年前开盘，以便捕捉楼市升温的契机。



张日强