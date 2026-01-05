刘伟利 - 失去灵魂的投资 | 巨B讲投资

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

刘伟利
9小時前
产经 专栏
　　资本市场的浪潮总能重塑一切事物的容颜。还记得街角那间曾被食评人惊艳的小馆吗？当它挂上上市公司的招牌，那份灶火间的执著便悄然让位于标准作业流程，独特风味被稀释成安全却平庸的配方。邻里小舖获得注资后，帐本上跳动的数字往往比顾客的面孔更为清晰，那份温暖的人情味，在对投资人每季度的业绩交代中，不知不觉成了无法计入报表的奢侈。这种转变犹如双面刃：优处在于获得了扩张的燃料，让好产品能被更多人看见；劣势则是灵魂在流程中被磨平，最初的忠实拥趸感到背叛，品牌沦为资本游戏中可复制的符号。

　　这是一种无声的置换。而最鲜明的寓言，莫过于比特币。它诞生于2008年金融海啸的废墟中，创始人中本聪在白皮书里勾勒的，是一个无需信任任何中央机构的点对点电子现金系统，只有2100万个，不存在任何中央结算系统。其创世区块上永恒刻录著《泰晤士报》的标题，那是对旧金融体系失效的沉默控诉。它曾是小众技术精英与自由主义者的乌托邦梦想，纯粹而叛逆。然而，当它被装入全球各大交易所的闪亮橱窗，被细致地包装成期货、ETF与结构性产品，被纳入上市公司资产负债表与监管机构的框架时，其灵魂深处那「去中心化」的嘶喊，早已淹没在全球资本的汹涌潮声之中。今天的比特币网络或许仍运行于去中心化的区块链上，但其定价权、流动性入口与托管服务，已高度集中于少数巨型平台与基金手中。它成功了，举世瞩目，却也无可避免地异化了。

　　然而，这未必是场纯然的悲剧，而是市场冷酷而实用的进化论。浪潮所过之处，事物偏离最初的蓝图，却可能抵达更辽阔的商业彼岸。市场用价格投票，接纳了这些「失去灵魂」却更易流通、更便于管理的新形态。对投资者而言，感伤怀旧无济于事，真正的智慧在于认清这条变轨的必然性。我们的策略不该锚定于一个静止的、浪漫化的「初心」，而应预判并驾驭这场持续的「形变」。当小店变成连锁，投资逻辑就从独特品味转向可复制的扩张模型与供应链效率；当加密货币成为主流资产类别，分析框架就必须从技术信仰切换至宏观流动性、监管动向与机构持仓行为。

　　穿透纷繁的变化，会发现那真正岿然不动的基石，正是人性本身。贪婪与恐惧，对错失的焦虑与对获利的渴求，这些古老的情绪从未改变。它们是驱动一切从乌托邦走向现实、从理想主义迈向实用主义的永恒底层动力，也是所有「变形记」背后那双看不见的手。因此，最高明的投资，或许不是徒劳地寻找永不褪色的标的，而是深刻理解「变化」本身才是唯一的常数，并清醒地知晓，在那一切浮动的价格与更迭的模式之下，我们所最终衡量的，始终是那未曾进化也永不褪色的人性，以及它在与冰冷资本碰撞时，所迸发出的惊人适应力与代价。

Collis Capital合伙创始人
刘伟利

