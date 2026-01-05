大行晨报 - 纽元酝酿进一步上扬动力｜大行晨报

美元指数在2025年全年累计下跌逾9%，创自2017年以来最大年度跌幅。美元指数2026年开局早盘持于98水准上方。当大部分主要央行的减息周期已接近尾声之际，美国联储局则仍处于减息进程中，利差前景使美元在去年持续受压。市场人士将继续关注经济数据，以研判美联储接下来的决策动向。



美元兑日圆12月中旬在154.30附近获见支撑，同时亦持于50天平均线之上，或见美元兑日圆此浪回调将稍呈缓止。较近阻力先看157.10，阻力关键料为过去两个月未能突破的158水准；预计其后将会瞩目于160关口，延伸可看至160.60以至162水准。较近支持料为156及50天平均线155.40，下一级关注155及153水准。



英镑兑美元2025年上涨约7.5%，创8年来最大的年度涨幅。投资者预计英伦银行将在2026年上半年至少降息一次，并认为明年年底前再降息一次的可能性约为50%。技术图表所见，英镑兑美元在突破近期顶部后，短期或可望脱离过去两周的整固行情。当前阻位预料为1.3550及1.36，之后关键指向9月17日高位1.3726以至1.38关口。支持位回看1.3440及25天平均线1.34，下一级参考1.33以至1.32水准。



纽元兑美元走势，技术图表所见，由去年10月至今，纽元走势形成一头肩底形态，颈线位置在0.5860附近，若可明确冲破，将会视为一个重要的走强讯号。支持位估计为100天平均线0.5780及0.5710，下一级关键指向0.5610及0.5570水准。而自去年5月以来，0.58及200天平均线是纽元的重要分界线，故将会继续留意0.58以及目前200天平均线0.5860，其后关键预估为0.59及0.60关口，再而看至0.6050水准。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

大行晨报