Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 纽元酝酿进一步上扬动力｜大行晨报

大行晨报
大行晨报
大行晨报
9小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　美元指数在2025年全年累计下跌逾9%，创自2017年以来最大年度跌幅。美元指数2026年开局早盘持于98水准上方。当大部分主要央行的减息周期已接近尾声之际，美国联储局则仍处于减息进程中，利差前景使美元在去年持续受压。市场人士将继续关注经济数据，以研判美联储接下来的决策动向。

　　美元兑日圆12月中旬在154.30附近获见支撑，同时亦持于50天平均线之上，或见美元兑日圆此浪回调将稍呈缓止。较近阻力先看157.10，阻力关键料为过去两个月未能突破的158水准；预计其后将会瞩目于160关口，延伸可看至160.60以至162水准。较近支持料为156及50天平均线155.40，下一级关注155及153水准。

　　英镑兑美元2025年上涨约7.5%，创8年来最大的年度涨幅。投资者预计英伦银行将在2026年上半年至少降息一次，并认为明年年底前再降息一次的可能性约为50%。技术图表所见，英镑兑美元在突破近期顶部后，短期或可望脱离过去两周的整固行情。当前阻位预料为1.3550及1.36，之后关键指向9月17日高位1.3726以至1.38关口。支持位回看1.3440及25天平均线1.34，下一级参考1.33以至1.32水准。

　　纽元兑美元走势，技术图表所见，由去年10月至今，纽元走势形成一头肩底形态，颈线位置在0.5860附近，若可明确冲破，将会视为一个重要的走强讯号。支持位估计为100天平均线0.5780及0.5710，下一级关键指向0.5610及0.5570水准。而自去年5月以来，0.58及200天平均线是纽元的重要分界线，故将会继续留意0.58以及目前200天平均线0.5860，其后关键预估为0.59及0.60关口，再而看至0.6050水准。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
大行晨报

最Hit
曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB 子女一致反对 认高估自己：以为唔使咁辛苦
曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB  子女一致反对  认高估自己：以为唔使咁辛苦
影视圈
4小時前
一文睇清《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点 曾志伟卸任总经理 黄宗泽夺视帝佘诗曼四封视后
00:56
一文睇清《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点 曾志伟卸任总经理 黄宗泽夺视帝佘诗曼四封视后
影视圈
11小時前
星岛申诉王｜现实版「溏心风暴」粉面厂后人 兄弟联手争产再反目
05:43
星岛申诉王｜「四哥」被控独吞千万遗产 贱卖物业填赌债 兄弟决裂：他准备走佬
申诉热话
3小時前
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
饮食
16小時前
万千星辉2025｜《新闻女王2》黄宗泽首封视帝：以为冇得再上嚟  曾恋胡杏儿7年  不婚主义身家过亿
01:00
万千星辉2025｜《新闻女王2》黄宗泽首封视帝：以为冇得再上嚟  曾恋胡杏儿7年  不婚主义身家过亿
影视圈
12小時前
曾志伟卸任TVB总经理丨重温5年改革路 《中年好声音》等综艺获好评 邀巨星出席大骚 前艺员回归拍剧
曾志伟卸任TVB总经理丨重温5年改革路 《中年好声音》等综艺获好评 邀巨星出席大骚 前艺员回归拍剧
影视圈
11小時前
61岁TVB节目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心脏扩大
61岁TVB节目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心脏扩大
影视圈
2026-01-04 10:00 HKT
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事｜Juicy叮
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事｜Juicy叮
时事热话
22小時前
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
好去处
18小時前
内地男女来港行山途经西贡心朗村 明渠旁扎营休息 惊动村民报警求助
内地男女来港行山途经西贡心朗村 明渠旁扎营休息 惊动村民报警求助
突发
12小時前
更多文章
大行晨报 - 金价短线宜观望｜大行晨报
　　新年伊始，笔者首先祝大家新年快乐，祝大家2026年马到功成。美国联储局在2025年结束前发布12月议息会议纪录，纪录显示货币政策委员会内部分歧仍较大，大多数官员认为随着通胀持续回落，继续减息将是合适的做法，但也有一些决策者主张在一段时间内按兵不动。彭博最新利率期货显示，华尔街交易员对2026年减息两次的预期不变。美汇指数在2025年最后一个交易日小幅上扬，执笔之时正于98.26水平徘徊。
2026-01-02 02:00 HKT
大行晨报