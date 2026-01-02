潘纪虹 - 50岁开始投资不算迟 | 积金虹途

很多退休人士回首过去，最常感到后悔的，并不是年轻时没有多花点钱，而是感叹当年未有提早规划财务，错失投资增值的良机。



不过，假如您现在年约50岁，距离退休还有一段时间，收入仍处于高峰、家庭支出相对下降，亦累积了一定规模的储蓄，其实一切仍未太迟，反而是您为第二人生打好基础的黄金时刻。



别将鸡蛋放在同一篮子里



根据永明金融对强积金成员的内部分析，约有11.6万名成员只持有单一市场或单一资产类别基金，而50岁或以上成员当中，更有逾两成人出现资产过于集中的情况。换言之，随着年龄增长，部分成员倾向将储蓄投放在同一篮子里，过分倚重单一市场或地区的基金，在经济前景不明朗的情况下，未必能有效分散风险。



与其孤注一掷，过分担心短期投资回报的升跌，不如透过分散投资于不同资产类别（如股票、债券、混合资产）及不同地区市场，并按照风险水平、投资目标和人生阶段等因素，建立更「抗震」的组合，令退休生活更有保障。



按100法则调整投资风险



其中一个分散资产的方法为「100法则」，即以「100减年龄」去估算较高风险资产（如股票）的投资比例，其余则放在较低风险资产（如债券及混合资产）。例如55岁可考虑投放45%于风险较高的资产；60岁时则减至40%，如此类推。这个方法只是一个简单框架，投资者也可根据个人风险承受能力、退休年期及其他资产安排作调整。



临近退休，资产除了要稳健，亦要顾及日后提取的灵活性，避免过度依赖高波动或较难变现的工具，例如私募信贷、地产或结构性产品，应优先考虑投放透明度较高、流动性较强、风险较易管理的基金选项，包括债券、混合资产基金或低波动稳健型基金等，投资涉及风险，须定期检视是否仍切合自己需要。



强积金理应视在长期投资，只要您仍在供款，退休储备就仍有机会随时间增值，由50岁开始调整投资策略，一样有时间累积财富，活出更丰富自由的第二人生。



香港永明金融有限公司财富及退休金业务总经理

潘纪虹