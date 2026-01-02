Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

潘纪虹 - 50岁开始投资不算迟 | 积金虹途

积金虹途
积金虹途
潘纪虹
22分鐘前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　很多退休人士回首过去，最常感到后悔的，并不是年轻时没有多花点钱，而是感叹当年未有提早规划财务，错失投资增值的良机。

　　不过，假如您现在年约50岁，距离退休还有一段时间，收入仍处于高峰、家庭支出相对下降，亦累积了一定规模的储蓄，其实一切仍未太迟，反而是您为第二人生打好基础的黄金时刻。 

别将鸡蛋放在同一篮子里

　　根据永明金融对强积金成员的内部分析，约有11.6万名成员只持有单一市场或单一资产类别基金，而50岁或以上成员当中，更有逾两成人出现资产过于集中的情况。换言之，随着年龄增长，部分成员倾向将储蓄投放在同一篮子里，过分倚重单一市场或地区的基金，在经济前景不明朗的情况下，未必能有效分散风险。

　　与其孤注一掷，过分担心短期投资回报的升跌，不如透过分散投资于不同资产类别（如股票、债券、混合资产）及不同地区市场，并按照风险水平、投资目标和人生阶段等因素，建立更「抗震」的组合，令退休生活更有保障。

按100法则调整投资风险

　　其中一个分散资产的方法为「100法则」，即以「100减年龄」去估算较高风险资产（如股票）的投资比例，其余则放在较低风险资产（如债券及混合资产）。例如55岁可考虑投放45%于风险较高的资产；60岁时则减至40%，如此类推。这个方法只是一个简单框架，投资者也可根据个人风险承受能力、退休年期及其他资产安排作调整。

　　临近退休，资产除了要稳健，亦要顾及日后提取的灵活性，避免过度依赖高波动或较难变现的工具，例如私募信贷、地产或结构性产品，应优先考虑投放透明度较高、流动性较强、风险较易管理的基金选项，包括债券、混合资产基金或低波动稳健型基金等，投资涉及风险，须定期检视是否仍切合自己需要。

　　强积金理应视在长期投资，只要您仍在供款，退休储备就仍有机会随时间增值，由50岁开始调整投资策略，一样有时间累积财富，活出更丰富自由的第二人生。

香港永明金融有限公司财富及退休金业务总经理
潘纪虹

最Hit
观滨女童欺凌｜13岁女被捕 涉袭击致造成身体伤害 遇袭15岁少女送院
01:14
观滨女童欺凌｜13岁施袭女被捕 疑不满对方网上造谣 15岁受害少女送院
突发
3小時前
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
12小時前
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
影视圈
6小時前
叱咤2025丨MIRROR、姜涛缺席照得「最爱奖项」 邓丽欣获我最喜爱的女歌手
01:34
叱咤2025丨MIRROR、姜涛缺席照得「最爱奖项」 邓丽欣获我最喜爱的女歌手
影视圈
2小時前
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
影视圈
10小時前
麦玲玲马年运程2026│12生肖整体运势预测 4生肖犯太岁要注意 属鸡吉星高照 财运/桃花运表现亮眼
麦玲玲马年运程2026│12生肖整体运势预测 4生肖犯太岁要注意 属鸡吉星高照 财运/桃花运表现亮眼
生活百科
12小時前
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
突发
7小時前
瑞士阿尔卑斯山度假区酒吧离奇爆炸 当地警方：约40死百人伤
00:39
瑞士阿尔卑斯山酒吧爆炸致40死约百伤 目击者：医院「被烧伤者淹没」
即时国际
4小時前
西贡青年堕崖亡│元旦日破边洲漫山人海 游人无视警告悬崖拍照
01:08
西贡青年堕崖亡│元旦日破边洲漫山人海 游人无视警告悬崖拍照
突发
10小時前
叱咤2025｜陈康堤夺乐坛生力军女歌手金奖  台上鬼马提「Eason」 歌神之女露纤腰有台型
叱咤2025｜陈康堤夺乐坛生力军女歌手金奖  台上鬼马提「Eason」 歌神之女露纤腰有台型
影视圈
4小時前
更多文章
潘纪虹 - 斜杠人生退休靠自己 | 积金虹途
　　上月本港最红YouTube频道之一「试当真」停运，最终集《墨鱼游戏2》突破390万观看次数。消息令观众惋惜，也引起广泛讨论： YouTuber、自由工作者或斜杠族成为新一代向往的工作模式，但是他们的退休生活又有甚么保障？ 　　斜杠族（Slashie）是指兼任多重职业的人，例如摄影师兼YouTuber、模特儿兼主持等。这类工作具有高度弹性与自主，但自雇人士无法享有雇员福利，如年假、医疗及退
2025-11-28 02:00 HKT
积金虹途