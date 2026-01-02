Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱红 - 江铜股价创新高 留意「27366」 | 窝轮热炒特区

窝轮热炒特区
窝轮热炒特区
朱红
21分鐘前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　在2026年的首个交易日，首先祝各位朋友：新年进步！投资顺利！

　　恒指在2025年表现上升约30%，由20041点起步，最高曾升至27381点，高低波幅达8500点。在恒指成分股中表现亮丽的包括：商品类、晶片类、生物医药类、消费类、保险类等，这些板块值得继续追踪。根据香港交易所的数据显示，香港新股市场融资额位全球第一，达2746亿港元，而平均每日成交额达2307亿港元，较去年上升43%。

恒指10天线现支持 吼「23128」

　　恒指于10天线25650点现支持，投资者如看好恒指，可以留意恒指认购证「23128」，行使价28341点，今年5月到期，实际杠杆13倍。或可留意恒指牛证「61877」，收回价25350点，2028年8月到期，实际杠杆60倍。

　　相反，投资者如看淡恒指，可留意恒指认沽证「23125」，行使价23283点，今年5月到期，实际杠杆10倍。或可留意恒指熊证「59693」，收回价26130点，2028年3月到期，实际杠杆46倍。

市场料铜价短期维持高位震荡

　　内地铜价再度上扬，上海期铜主力合约现升1.63%，报每吨99010元人民币。昨日LME库存降至14.9万吨，市场预期铜价短期将维持高位震荡。

　　江西铜业（358）股价周三再创新高，见44.62元。

　　投资者如看好江铜后市，可以留意江铜认购证「27366」，行使价52.88元，今年4月到期，实际杠杆5倍。相反，投资者如看淡江铜后市，可以留意江铜认沽证「27395」，行使价28.88元，今年4月到期，实际杠杆6倍。

本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档(及任何该档之附录)及有关补充上市档所载认股证/界内证/牛熊证的详情（包括风险因素），充份了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/界内证/牛熊证之流通量提供者，亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/界内证/牛熊证提供买卖报价者。

中银国际股票
衍生产品董事
笔者为证监会持牌人
朱红

最Hit
观滨女童欺凌｜13岁女被捕 涉袭击致造成身体伤害 遇袭15岁少女送院
01:14
观滨女童欺凌｜13岁施袭女被捕 疑不满对方网上造谣 15岁受害少女送院
突发
3小時前
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
12小時前
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
影视圈
6小時前
叱咤2025丨MIRROR、姜涛缺席照得「最爱奖项」 邓丽欣获我最喜爱的女歌手
01:34
叱咤2025丨MIRROR、姜涛缺席照得「最爱奖项」 邓丽欣获我最喜爱的女歌手
影视圈
2小時前
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
影视圈
10小時前
麦玲玲马年运程2026│12生肖整体运势预测 4生肖犯太岁要注意 属鸡吉星高照 财运/桃花运表现亮眼
麦玲玲马年运程2026│12生肖整体运势预测 4生肖犯太岁要注意 属鸡吉星高照 财运/桃花运表现亮眼
生活百科
12小時前
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
突发
7小時前
瑞士阿尔卑斯山度假区酒吧离奇爆炸 当地警方：约40死百人伤
00:39
瑞士阿尔卑斯山酒吧爆炸致40死约百伤 目击者：医院「被烧伤者淹没」
即时国际
4小時前
西贡青年堕崖亡│元旦日破边洲漫山人海 游人无视警告悬崖拍照
01:08
西贡青年堕崖亡│元旦日破边洲漫山人海 游人无视警告悬崖拍照
突发
10小時前
叱咤2025｜陈康堤夺乐坛生力军女歌手金奖  台上鬼马提「Eason」 歌神之女露纤腰有台型
叱咤2025｜陈康堤夺乐坛生力军女歌手金奖  台上鬼马提「Eason」 歌神之女露纤腰有台型
影视圈
4小時前
更多文章
朱红 - 百度创近月高 吼「17490」 | 窝轮热炒特区
　　券商报告维持小米（1810）目标价及评级不变，报告指小米副董事长林斌售股计划约相当于9900万股，占过去12个月成交量不足0.2%，虽是负面讯号但影响有限。小米股价止跌反弹，升至39.2元水平整固。如看好小米可留意认购证「23341」，行使价55.77元，实际杠杆6倍，明年7月到期。如看淡小米可留意认沽证「22168」，行使价32.18元，实际杠杆5倍，明年6月到期。 　　国家统计局核算
2025-12-31 02:00 HKT
窝轮热炒特区