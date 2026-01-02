朱红 - 江铜股价创新高 留意「27366」 | 窝轮热炒特区

在2026年的首个交易日，首先祝各位朋友：新年进步！投资顺利！



恒指在2025年表现上升约30%，由20041点起步，最高曾升至27381点，高低波幅达8500点。在恒指成分股中表现亮丽的包括：商品类、晶片类、生物医药类、消费类、保险类等，这些板块值得继续追踪。根据香港交易所的数据显示，香港新股市场融资额位全球第一，达2746亿港元，而平均每日成交额达2307亿港元，较去年上升43%。



恒指10天线现支持 吼「23128」



恒指于10天线25650点现支持，投资者如看好恒指，可以留意恒指认购证「23128」，行使价28341点，今年5月到期，实际杠杆13倍。或可留意恒指牛证「61877」，收回价25350点，2028年8月到期，实际杠杆60倍。



相反，投资者如看淡恒指，可留意恒指认沽证「23125」，行使价23283点，今年5月到期，实际杠杆10倍。或可留意恒指熊证「59693」，收回价26130点，2028年3月到期，实际杠杆46倍。



市场料铜价短期维持高位震荡



内地铜价再度上扬，上海期铜主力合约现升1.63%，报每吨99010元人民币。昨日LME库存降至14.9万吨，市场预期铜价短期将维持高位震荡。



江西铜业（358）股价周三再创新高，见44.62元。



投资者如看好江铜后市，可以留意江铜认购证「27366」，行使价52.88元，今年4月到期，实际杠杆5倍。相反，投资者如看淡江铜后市，可以留意江铜认沽证「27395」，行使价28.88元，今年4月到期，实际杠杆6倍。



本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档(及任何该档之附录)及有关补充上市档所载认股证/界内证/牛熊证的详情（包括风险因素），充份了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/界内证/牛熊证之流通量提供者，亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/界内证/牛熊证提供买卖报价者。



中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红