利贞 - 小菜园业务韧性强劲 | 实力股起底

利贞
21分鐘前
小菜园（999）是大众便民中式餐饮的行业龙头，公司在门店拓张的亮眼表现，体现了品牌深厚的市场根基与强劲的业务韧性。看好公司未来将凭借其强大的品牌力与产品力，进一步推进公司的长期投资价值与发展动力。预期小菜园明年将加快全国门市网络扩张，同时，同店销售可望边际好转，带动收入和利润的年均复合增长率分别提升。建议可于9.08元买入，中长线目标价11.6元。小菜园周三收报9.39元，升0.14元，升幅1.51%。
中长线目标看11.6元

    小菜园以稳健拓展的步伐，多年来深耕国民家常风味，坚守「母亲的味道」，及以「好吃便宜」的高性价比赢得顾客的喜爱。公司增长曲线稳健，并在大众中式餐饮消费市场中拥有领导地位。截至2025年12月全直营门店已突破800间。预期凭借自有供应链的竞争优势和高效扩张的规模效应，公司将在2026年实现千店目标。

    国庆黄金周期间，小菜园交出亮眼成绩单，10月首7天全国门店累计接待客流超225万人次，按年增长21%，延续高增长态势。热门单品表现突出，红烧肉销量突破35万份，地锅鸡销量超19万份，反映其产品力与运营效率持续提升。

    行业分析指出，在当前消费分级趋势下，高性价比大众餐饮赛道景气度持续走高。作为定位「老百姓家庭厨房」的领军企业，小菜园具有扎实的供应链管理与全国直营网络，故展现出较强的抗周期能力与市场份额提升潜力。

    中银国际表示，小菜园受惠于多维度竞争优势相互关联与强化，其增长曲线稳健，并在大众中式餐饮消费市场中拥有领导地位。该行指，小菜园的用餐体验性价比高、供应链和门市营运流程高度标准化、组织效率高，加上核心员工流动率较低，令其餐厅经营利润率亦优于同业水平

    该行估计，预计公司2024至2027年小菜园的收入和利润的年均复合增长率分别达到14%和20%。

　　小菜园截至2025年6月底止的中期业绩，录得营业额27.14亿元（人民币，下同），按年升6.5%。纯利3.82亿元，按年升35.7%；每股盈利33分。派中期息21.19分。

